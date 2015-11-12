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Зимний сезон по покеру открыт

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12 Ноябрь 2015, Написал: Yuriy Ershov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Зимний сезон по покеру открыт

Если убрать из покера такие составляющие, как денежные взносы и выплаты в зависимости от занятого места, то играть в покер, можно открыто и вне игровой зоны.

Многие Российские законы настолько сыры, что в каждом можно найти определенные пути их обхода или частичный обход. Что собственно и сделали любители спортивного покера в городе Санкт-Петербурга.

Если кто не в курсе, что 1 ноября вне игровой зоны состоялся первый турнир по спортивному покеру с момента его запрета в 2009 году. Организаторы проделали огромную работу в которой им пришлось обратиться и в прокуратуру, где они не получили запрета на организацию такого турнира.

В первом турнире участие приняли 25 игроков, которые судя по всему, провели отлично время, играя в спортивный покер. Если такой результат закрепиться и все будет строиться исключительно с уклоном на спортивных покер, то возможно нас ожидает возрождение спортивных покерных клубов.

Но, к сожалению, если в Санкт-Петербурге этот процесс можно контролировать и строить действительно в русле спорта, то если подобный клуб появиться в регионе, то боюсь от спортивного покера, там останется лишь название.

Ведь открыв такой клуб, можно принимать платежи онлайн создав в том же руме PokerStars создав клуб в Home Games, где с легкостью можно принимать все платежи. Надеюсь, что такого не будет и спортивный покер начнет свою жизнь с нуля в нашей стране.

Мой переезд в северную столицу немного затянулся, думаю, что к концу нынешнего года или вначале следующего мой переезд завершиться и я приму участие в таком мероприятии. Ведь не все хотят играть на деньги и расстраиваться из-за проигрыша. Некоторым нужно общение, игра и отличное настроение, полученное от игры.

Но если сейчас претензии ни у прокуратуры и МВД нет, то это не значит, что и не появиться. Организация подобного клуба, скорее всего, будет мешать тем же подпольщикам, где все осуществляется как в казино и им важна лишь прибыль. Об этом рано гадать, но в данном случае надо готовиться к плохим вещам и предугадать их, кто и как может навредить организации спортивного покера.

Ну а пока первая игра прошла, следующая игра уже в воскресенье и зимний сезон открыт. Остается еще подыскать место по больше, если в первый раз участие приняло 25 человек, то в следующем турнире думаю, их будет уже за 30, а дальше лишь по нарастающее.

Всем удачи и принимайте участие в спортивном покере.

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