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Живи как Билзерян или Blitz Poker

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6 Январь 2016, Написал: RussiaPokerNews
Размещено в: Покерная матрица
Живи как Билзерян или Blitz Poker

Новое покерное приложение Blitz Poker рассчитано на тех, кто хочет попробовать себя «в шкуре» Дэна Билзеряна, пусть хоть и в виртуальной.

Новейшее покерное приложение буквально взорвало рынок покера в этом сегменте в конце ушедшего 2015 года.

Вроде бы «еще одно похожее приложение», каких можно найти десятки на просторах инета, но тут изготовители удачно выбрали главный персонаж, попав в десятку.

При всем уважении или неуважении (кому как удобней) к Билзеряну, приходится признать, что его жизнь – это безумный карнавал из покера, оружия, дорогих машин и легкодоступных и малоодетых женщин.

Bilz

Конечно, не каждый бы хотел оказаться на его месте (или каждый?), но суть в том, что не все можно попробовать в реальной жизни, даже если есть такая возможность.

Так что для многих это виртуальное приложение просто оказалось весьма удачной находкой. Для Pixel Bay Studios это не просто попытка рассказать о жизни бородатого эксцентричного американца на фоне покерных баталий.

Им удалось создать продукт, который одинаково интересен как для «покерных» людей, так и тех, кто о покере никогда не слышал толком, зато в курсе похождений «Короля инстаграма».

Игра доступна на платформах iOS и Android, только вот непонятно опубликованная версия является финальной или это еще бета-версия.

В остальном условия игры в приложении примерно стандартны.

На старте вам дают 10,000 фишек, которые можно потом и докупить уже за реальные деньги. Доступна не только игра на кэш, но и многостоловые турниры.

Впрочем, куда интересней, что по ходу дела вам придется выполнять и другие миссии, начиная с охоты на голубей с помощью дрона. Затем вы получите доступ к другим миссиям.

Насколько вам реально удасться почувствовать себя Бильзеряном мы не знаем, но подробней о приложении можно почитать на официальном сайте blitz.poker

Кстати, разработчики сделали и качественный видео-трейлер к новой игре:

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