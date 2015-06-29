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Желанная золотая награда

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29 Июнь 2015, Написал: Yuriy Ershov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Желанная золотая награда

Выиграть браслет мировой серии для многих гораздо важнее, чем финансовый выигрыш, ведь деньги это всего лишь деньги.

Из года в год мировая серия по покеру собирает огромное количество участников, каждый из которых желает заполучить главный трофей – золотой браслет WSOP. Но если кто не знает, то изначально победителю доставался совсем не браслет.

В далеком 1970 году,  когда Бенни Биньон организовал первый турнир, то победителю доставалась не только  финансовая составляющая, а в довесок еще и давался серебряный кубок. Такой приз вручался вплоть до 1974 года, в этот год победителю главного события была вручена серебряная тарелка.

Награждать победителя золотым браслетом, было решено лишь в 1976 году. И как вы думаете, кто его получил? Конечно же, живая легенда покера не кто иной, как Дойл Брансон. С тех самых пор по сегодняшний день вручается именно этот заветный приз победителю, теперь не только главного события, но так же победителем других турниров данной серии.

Благодаря такому новшеству отношение к покеру изменилось и изменилось отношение к самому покерному фестивалю WSOP. Спустя четыре года в 1980 году, руководство WSOP решило награждать браслетом и лучшего игрока серии, в 1981 год такая награда еще имела свое место, но прижиться не смогла, хотя, на мой взгляд, подобную награду можно ввести, но вручать не золотой браслет, а, к примеру, перстень или трофейные часы.

Если раньше стоимость браслетов не превышала и 500 долларов, то сегодня она увеличилась  в 10 раз.  По сей день победителя вручают золотые браслеты, исключением стал лишь браслет за победу в грандиозном турнире с бай-ином в размере $1 000 000. Он был сделан из платины и получил его Антонио Эсфандиари.

Самый богатый игрок по количеству заработанных браслетов является Фил Хельмут, он сумел выиграть 14 турниров WSOP с учетом главного события, в котором он обыграл самого Джони Чена, который в свою очередь является обладателем 10 браслетов, как и живая легенда, Дойл Брансон и Фил Айви.

И никто из игроков не будет лукавить, что для них браслет гораздо дороже, чем деньги. Игрок, имеющий золотой браслет серии WSOP навсегда вписал себя в историю покера. Но самым лакомым кусочком в мире золотых браслетов серии WSOP был, есть и будет золотой браслет главного события. Он гораздо дороже и красивее.

Так, например, за победу в 2008 году полагался золотой браслет весом 168 грамм из золота 780 пробы, на котором очень красиво сочетался 291 бриллиант. За этот браслет боролся наш соотечественник Иван Демидов, который, к сожалению, проиграл в хедс-апе Питеру Истгейту. Прада Питер решил, что этот трофей ему не нужен, и он его продал на аукционе. Браслет ушел с молотка за $ 147 000 долларов.

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