Построив Венецию в Лас-Вегасе, Шелдон Адельсон решил начать покорение мира, одной Невады ему было мало, да и конкуренция там серьезнее.

Вложить кучу миллиардов долларов в очередной безумный проект для Андельсона как оказалось проще простого.

В уже далеком 1999 году его взгляд упал в Китай, там, где живет огромное количество населения и где отсутствуют подобные заведения. Как вы понимаете, это были инвестиции в Макао. Инвестиции в Макао составили порядка $12 млрд.

Но такие деньги вкладывать просто так никто не будет. Для его компании была выделена земля, полный доступ к международному аэропорту, да еще и рядом с городом, где число жителей превышает восемь миллионов.

Как вы думает, за сколько он вернул свои вложения в эту страну? Я по своему опыту знаю, что у любого проекта бизнеса есть определенный промежуток времени, когда вложенные затраты возвращаются. Так вот вложенные затраты в размере $12 млрд. вернулись менее чем за год!

Все по-взрослому

Возможно, если бы на то время в нашей стране был некий порядок и четкое управление страной и ресурсами у нас был бы построен один из курортов от Шелдона Адельсона. Но в то время ему предложили территорию Калининграда, но как вы понимаете, ни международного аэропорта, ни города с 8 миллионами жителей рядом не было. Поэтому взгляд на Россию ушел достаточно быстро.

Взгляд его пал на Сингапур, где после вложения $1.4 млрд. вырос красивый развлекательный комплекс The Marina Bay Sands. Как по мне, так это самый красивый и необычный комплекс в нашем мире.

После такого проекта Андельсон, что называется, заработал по-мужски по-взрослому. Если с Россией дел нет, то за ней есть Европа. В Европе разгорелись настоящие страсти. Компания Шелдона «Las Vegas Sands» решила построить мини «Лас-Вегас» под названием «EuroVegas».

В 2012 году несколько городов Испании боролись за этот проект. Изначально первые сваи должны были вбить в городе Алькоркон, но проект был отменен из-за разногласия с местными органами власти и предпринимателями. Понятно, что такому проекту быть и был выбран Мадрид.

Что из себя будет представлять данный проект стоит лишь догадываться, известно лишь, что работу получат более 250 тысяч граждан, шесть огромных казино, огромный отель и различные развлекательные комплексы. Стоимость проекта на сегодняшний день оценивается почти в $3 млрд. Окончания строительства запланировано на 2025-2026 год.

На этом я, пожалуй, закончу, затрагивать личную жизнь Андельсона особого интереса не представляет. На сегодняшний день Шелдону Адельсону 82 года, его капитал составляет порядка $29 млрд., а компания Las Vegas Sands, работает с производительностью около миллиона долларов в час.