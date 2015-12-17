Доверие к онлайн покеру у многих игроков на тот момент абсолютно не было, особенно если кто-то проигрывал все, что имел и высказывался о ГСЧ в отрицательной форме.

На тот момент не было какого-то прямого общения между игроками и руководством рума и нужно было что-то делать. Игра на деньги серьезное дело, особенно если ты играешь в неизвестной тебе программе и, конечно же, появились те, кто проиграл все что имел.

Этому игроку необходимо было высказать все свое недовольство и обсудить честность игры, а то вдруг там все было подстроено. И спустя некоторое время появился всеми известный форму 2+2, где каждый мог высказаться и поделиться своими впечатлениями.

Как показывает время за 17 летнюю историю онлайн покера, ничего не поменялось, все играют и жалуются на форуме 2+2 о честности румов.

Естественно когда в мире существовал один рум, в котором можно было играть на реальные деньги, быстро среагировал на подобное сообщение, решил вернуть себе честное имя, и это было большой ошибкой.

Вернуть к себе доверие Planet Poker решило путем открытия доступа к алгоритму всеми любимого ГСЧ. Хоть шаг и был хорошо, но не был продуман до конца. Нашлась группа программистов, которая описал от начала и до конца взлом генератора случайных чисел покерного рума Planet Poker.

Что меня больше всего поражает, так это то, что данные программисты могли с лёгкостью использовать имеющуюся у них информацию и спокойно зарабатывать в Planet Poker, но они ее лишь опубликовали. Благодаря этому ГСЧ прошла полное обновление, и изъяны были устранены на тот момент.

И чтобы игроки верили руму, необходим был человек, которому бы все доверяли и который имел бы авторитет во все этом. Таким человеком оказался не кто иной, как Майк Каро (на фото), написавший книгу «Язык жестов».

Не многие знают, что этого человека звали как «Сумасшедший гений покера». Скорее всего, благодаря ему мы имеем онлайн покер, таким как он, есть сейчас. Он консультировал и игорные заведения, и игроков. Его слова не поддаются, какому либо сомнению.

И если Майк Каро говорил, что Planet Poker можно верить и их ГСЧ адекватное, то это уже не обсуждалось. Сам Дойл Брансон называл этого человеку лучшим игрок в дро-покер.

Жаль, что сейчас нет такого человека как Майк Каро, возможно таким мог бы стать Даниэль Нигреану, но ему, к сожалению, далеко до такой авторитетности.

На этом история онлайн покера не заканчивается, впереди нас ждет еще много чего интересного, ведь рум Planet Poker это лишь начало покерной онлайн индустрии. Но обо всем этом в другой раз.