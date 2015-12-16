Онлайн покер многие начали воспринимать всерьез лишь после того как Крис Манимейкера сотворил некое покерное чудо, ну а что же было до эффекта Криса ?

Я, как и многие хорошо помню тот год, когда Крис своей победой взорвал покерную индустрию своим выигрышем в главном событии WSOP, отобравшись туда всего за пару десятков долларов. Но что же было до этого? Как появилось направление онлайн покера? И кто был праотцом онлайн покера?

Как обычно это и бывает, конкретной даты появления онлайн покера попросту нет. Скорее всего, тут надо начинать с момента появления интернета и его доступности населению. Ведь без такого ресурса как интернет, не было бы и онлайн покера.

И с этого момента нам придётся вернуться в далекие 90 года, когда на территории РФ делились природные ресурсы, в другом месте подумывали о крупном бизнесе, который впоследствии принесет миллиарды долларов.

И в 1995 году умелый программист того времени сотворил чудо, создав IRC Poker – первый покерный рум или приложение.

Скорее всего, это создавалось для узкого круга, чтобы играть тупо по сетке на деньги в покер, когда не было возможности собраться вместе. Ставки и ходы делались не как сейчас ликом на кнопку, а обыкновенными тегами, в которых присутствовали знакомые нам слова fold, reise и т.д.

На сегодняшний день мы имеем частичку первого покерного рума в современном мире, это стартовый банкролл в фантиках. Все года, когда приложение, было, запущенно не было ничего подобного для ввода и вывода средств реальных долларов.

Поэтому игра проходила на так называемые фантики. Их на тот момент и выдавалось новому игроку в размере одной тысячи, после проигрыша необходимо было подождать определенное время для пополнения банкролла.

Но заработать в таком руме все же можно было, необходимо было лишь раскрутиться с 1 000 на единственном лимите 5/10 до 1 млн. в итоге герой мог получить целых $100. А играли они в лимитный покер, безлимитная игра появилась гораздо позже. Так и гоняли свои фантики в лимитной игре ребята до 1998 года.

В этот год появился первый покерный рум под названием Planet Poker. В нем уже можно было играть на реальные деньги и всего за одним столом на десять человек с лимитом $3/$6, так же в лимитный холдем. Игра начиналась лишь, когда за столом будут заняты все имеющиеся десять мест, в противном случае приходилось сидеть в длительном ожидании.

Новость о том, что теперь можно было играть на реальные деньги и на этом зарабатывать начала распространяться в соответствующих сообществах и форумах, в те года они были очень популярными площадками для общения.

Продолжение следует.