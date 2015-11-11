Лас-Вегас известен не только роскошными отелями и казино и другими увеселительными заведениями, он так же хранит множество тайн.

Знаете Лас-Вегас не просто уникальное место, куда ежегодно приезжают огромные толпы туристов и людей желающих сразиться с однорукими бандитами, которые напичками в любом казино.

Лас-Вегас скрывает множество тайн и не спроста по соседству с ним на расстоянии чуть больше 130 км. располагается самое секретное и загадочное место на нашей планете. Этим местом является Зона 51 или База 51 кому как удобно. Одно время ходили слухи, что именно там хранятся останки неопознанного летательного аппарата, который потерпел крушение в 1947 году в Розуэлл в штате Нью-Мексико. Еще его называют Розуэлльский инцидент. Ведь якобы при крушении выжил один из пассажиров того объекта, но речь не об этом.

В каком году появилась эта база неизвестно, можно предположить, что ее строительство началось именно тогда, когда в Лас-Вегас стремительно начали вкладывать миллионы долларов. Ведь тогда было очень легко скрыть все строительные работы.

В аэропорту есть специальный терминал, откуда вылетают сотрудники именно на базу 51, самолеты их выглядят без какой либо маркировки и чем они там занимаются тоже не известно. Хотя расстояние от Лас-Вегаса до зоны 51 н столь велико, чтобы гонять самолет, но добираются они именно таким способом. Позывной у таких самолетов один «Janet Airlines», кстати, неофициально рейс так и называют.

Правительство США очень долгое время не признавала наличие такой засекреченной зоны и тем более то, чем они там занимаются. Вокруг нее ходит очень много слухов о различных экспериментах.

И год за годом туда направляются туристы, которым очень интересно посмотреть на данную территорию вблизи. Насколько мне известно, организуют даже определенные экскурсии, в которых по дороге вы встречаете определенных людей во всем черном.

Хоть правительство США на сегодняшний день продолжает рассказывать о том, что данная база использовалась исключительно для тестирования новых боевых самолетов, многие по-прежнему считают, что в стенах зоны 51 занимаются делами неземного масштаба.

Как ни крути Зона 51, является самой загадочной достопримечательностью Лас-Вегаса, которая недоступна для обыкновенных граждан, куда просто нельзя попасть, если, конечно же, вы не житель с планеты Венеры или с другой галактики.

Как по мне, то я, скорее всего, хотел бы посмотреть на эту зону, хоть из далека в бинокль, и не более того.