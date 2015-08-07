Команда профессионалов ежегодно потребляет огромную сумму денег, своими контрактами если раньше эта сумма была не столь велика, то сегодня она колоссальна и даже не оглашается.

Помните далекие времена, когда членом команды PokerStars мог стать хороший игрок, который показывал отличные результаты в онлайн покере. Наверное, это были золотые времена, сегодня, увы, все по-другому.

Существует две команды PokerStars, одна состоит исключительно из игроков в покер и называется TeamPRO, другая включает в себя знаменитых спортсменов и называется TeamSportStars.

С первой командой все понятно, в ней игроки которые добились высочайших результатов в игре либо в живом покере, либо в онлайн покере. В этой команде несколько представителей и нашей страны Иван Демидов и Новикова Лика.

Со второй командой совсем не ясно для чего они и кто «оплачивает этот банкет». Давайте вспомним членов команды TeamSportStars. В нее входят Криштиану Роналду, Неймар, Роналдо, Фатима Морейра де Мело, Маркус Хельнер. Первые трое профессиональные футболисты, Фатима, если кто забыл это хоккей на траве и Маркус это лыжник из Швеции. Последнего я даже и не знал и не слышал о нем на PokerStars ни разу. И выбыл из команды Надаль.

Понятное дело, что суммы контрактов обеих команд очень сильно разняться. И скорее всего на колоссальные суммы. Например, известно, что PokerStars предлагали подобное сотрудничество и Златану Ибрагимовичу с годовой зарплатой около 3-4 миллионов евро, но Ибрагимович отказался.

Теперь давай те прикинем, сколько платят тому же Криштиану Роналду? Как поговаривают в СМИ сумма его годового контракта, составляет порядка 10 млн. евро сюда давай те приплюсуем и оставшихся спортсменов. В сумме их годовая зарплата, скорее всего больше чем сумма всех членов команды TeamPRO.

А теперь самое интересно, кто за все это платит? Конечно никто иной, как обыкновенный рядовой игрок румов принадлежащих Amaya Gaming Group. Теперь у вас все встало на свои места? Почем изменился рейк, урезаются бонусы и многое другое, что обсуждается на форуме 2+2?

Руководству Amaya Gaming Group необходимо компенсировать все эти расходы и не ущемить себя в прибыли. По имеющимся у нас данным то, что можно найти в сети, за шесть месяцев в 2014 году доход составил почти $570 млн. и чистая прибыль около $220 млн. Соответственно, зачем им урезать себя. В 2014 году все и началось, урезать стали все и по многу. Раньше были какие-то бонусы, сегодня же такого не дождешься от руководства Amaya Gaming Group, что не скажешь про другие румы. Вот таким образом мы с вами ежегодно скидываемся на команду TeamSportStars

А тем временем 888poker дает регулярный бонус до $400.