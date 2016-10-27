Итак, вторничным вечером руководство WSOP официально объявило, что достигнута договоренность c King’s Casino в чешском Розвадове, где и пройдет серия WSOPE, как в следующем 2017 году, так и в 2019 –м.

Таким образом, крупнейший покерный рум Европы, а в нем размещено 150 покерных столов для кэш-игр на круглосуточной основе, примет и европейскую серию WSOP, которая возьмет старт на чешской земле следующей осенью.

Также достигнута договоренность, что в Розвадове пройдут еще по две остановки WSOP Circuit в 2018 и 2020 годах, и по одной в года 2017, 2019 и 2021.

10 браслетов, гарантия - €5 миллионов

После относительного провала серии WSOPE в 2015 году в Берлине, когда Главное событие выиграл американец Кевин Макфи, руководство серии ожидает куда-большего от переезда ивента в Розвадов, хоть там по официальной статистике живет лишь 500 человек.

Нитше: Ну как тут поспоришь?

Исполнительный директор WSOP Тай Стюарт говорит прямо:

«Я действительно впечатлен стремлением руководителя казино в Розвадове Леона Цукерника сделать его покер рум не только крупнейшим в Европе, но и настоящей меккой покера в Центральной Европе. Уже сейчас этот покер рум напоминает мне покерную комнату Amazon в лас-вегасском казино «Рио», и это явно не предел. Как только тут будет закончен новый отель, а также другая реновация многих объектов, то благодаря Леону, персоналу и игрокам в покер, здесь будет идеальное место для таких крупных турниров, как наш. Я уверен, что этот турнир выйдет на уровень ивентов в Лас-Вегасе».

Не сомневается в успехе и владелец King’s Casino Леон Цукерник:

«За последний год Розвадов посетили более 250,000 игроков в покер. Для городка с населением в 500 человек этот невероятное достижение. И я верю, что уже в ближайшее время мы сможем удвоить этот показатель, как только выполним все наши планы по расширению бизнеса. Розвадов станет лучшим место не только для покера, но и для полноценных выходных вместе с покером. Мы открываем не только дополнительный зал в 1,800 квадратных метров в стиле лас-вегасских казино с 40 покерными столами, но и вводим в строй новый потрясающий отель с 218 номерами. Первые три этажа в нем будут на уровне 4-звездочного отеля, а на четвертом этаже разместятся 18 люкс-номеров по 5-звездочным стандартам, чтобы удовлетворить запросы игроков самого высокого уровня. А на последнем этаже будет и вовсе полностью оборудованный центр отдыха с джакузи, комнатами для массажа, фитнес-румом и так далее».

Отметим, что все турниры с браслетами в 2017 и 2019 годах будут широко освещаться, а «мейны» и вовсе будут показаны по телевидению позже в формате небольших передач.

Наконец, со всех ивентов будут вестись стримы и репортажи в интернете.

Точные даты проведения серии WSOPE в 2017 году станут известны позже, но мы обязательно сообщим о них первыми.