RussiaPokerNews.com - это русскоязычный вариант самого известного в мире портала об онлайн покере - PokerListings.com. Каждый день мы работаем для вас, чтобы этот интернет-ресурс был бы не только азбукой игры в покер, но и вашим полноценным партнером в мире самой распространненой карточной игры, которая уже давно относится к профессиональному спорту. Причем достичь вершин в игре может каждый - здесь нет никаких ограничений, нужны лишь банальные терпение и труд, а остальное прийдет с опытом.
Серия WSOPC на новых рубежах – от Сиднея и до Канн
В 2016-2017 годах международная покерная серия WSOPC получит солидную прибавку в 6 этапов, которые пройдут в весьма экзотичных местах, и это круто.
После феноменального успеха турнира WSOPC в Бразилии, а в «мейн» там собралось 2,981 «энтри», эта серия теперь будет желанным гостем в австралийском Сиднее, так и, например, в марокканском Марракеше.
А ведь в расписании есть и еще весьма интересные географические точки, как Пунта дель Эсте (Уругвай) или и(Франция).
Кампьоне и Брюссель тоже с нами
За последние годы серия WSOPC стремительно расширяет ареалы своего обитания, добравшись и до экзотической Грузии, например.
Напомним, что победители этих ивентов получают не браслеты, а чемпионские кольца, что тоже весьма круто.
Так вот, шесть новых остановок серии в 2016/2017 годах пройдет в следующих локациях:
22 ноября – 12 декабря 2016: Сидней (Австралия) - The Star
14-22 января, 2017: Марракеш (Марокко) – Casino de Marrakech
6-20 марта 2017: Кампьоне (Италия) – Casino Campione D’Italia
17-24 апреля 2017: Канны (Франция) – Casino Barriere Cannes le Croisette
1-7 мая 2017: Эшторил (Португалия) – Casino Estoril
19-28 мая 2017: Брюссель (Бельгия) – Grand Casino Brussels Viage
Отметим, что перечисленные выше турниры в расписании только те, куда серия WSOPC приедет вообще впервые в истории.
«Мы очень рады добавить эти места в календарь WSOP Circuit», - отметил один из директоров Мировой серии Грегори Чочон, который отвечает за экспансию бренда на международном покерном рынке.
«В нашем выборе мы очень щепетильны, и ушло немало времени и трудов, чтобы подыскать наиболее подходящие для турниров места, а также лучших партнеров, что позволит вывести бренд WSOPC на местные рынки и привлечь больше игроков», - дополняет Чочон.
Напомним, что как и на внутренних (в США) ивентах серии WSOPC, каждый этап даст по два участника финального чемпионата серии, которой пройдет в конце сезона (август 2017).
Тебе также может понравиться
Лучшие покерные сайты - Наш выбор
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|3
|PokerStars
|$600
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
Новые видео »
Лента твитов POKERLISTINGS.RU
Свежее из блогов »
-
Видео недели: Долгий, долгий путь к натсуДэн «KingDan» Смит, наверное, один из лучших турнирных игроков в мире. Такие игроки как он...11 Октябрь 2016
-
Покер видео недели: 200,000 евро на пятерых в одной раздаче!Если вы много времени проводите в казино или покер румах, то, скорее всего, встречали немало...5 Октябрь 2016
- Смотреть все блоги »
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев