После феноменального успеха турнира WSOPC в Бразилии, а в «мейн» там собралось 2,981 «энтри», эта серия теперь будет желанным гостем в австралийском Сиднее, так и, например, в марокканском Марракеше.

А ведь в расписании есть и еще весьма интересные географические точки, как Пунта дель Эсте (Уругвай) или и(Франция).

Кампьоне и Брюссель тоже с нами

За последние годы серия WSOPC стремительно расширяет ареалы своего обитания, добравшись и до экзотической Грузии, например.

Напомним, что победители этих ивентов получают не браслеты, а чемпионские кольца, что тоже весьма круто.

Так вот, шесть новых остановок серии в 2016/2017 годах пройдет в следующих локациях:

22 ноября – 12 декабря 2016: Сидней (Австралия) - The Star

14-22 января, 2017: Марракеш (Марокко) – Casino de Marrakech

6-20 марта 2017: Кампьоне (Италия) – Casino Campione D’Italia

17-24 апреля 2017: Канны (Франция) – Casino Barriere Cannes le Croisette

1-7 мая 2017: Эшторил (Португалия) – Casino Estoril

19-28 мая 2017: Брюссель (Бельгия) – Grand Casino Brussels Viage

Отметим, что перечисленные выше турниры в расписании только те, куда серия WSOPC приедет вообще впервые в истории.

«Мы очень рады добавить эти места в календарь WSOP Circuit», - отметил один из директоров Мировой серии Грегори Чочон, который отвечает за экспансию бренда на международном покерном рынке.

«В нашем выборе мы очень щепетильны, и ушло немало времени и трудов, чтобы подыскать наиболее подходящие для турниров места, а также лучших партнеров, что позволит вывести бренд WSOPC на местные рынки и привлечь больше игроков», - дополняет Чочон.

Напомним, что как и на внутренних (в США) ивентах серии WSOPC, каждый этап даст по два участника финального чемпионата серии, которой пройдет в конце сезона (август 2017).