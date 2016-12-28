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WSOP-2017 получила даты проведения
Как неудивительно, но следующая Мировая серия по покеру пройдет в Лас-Вегасе летом 2017 года.
Более того, сроки ее проведения, практически, совпадают с теми, что были в 2016-м году. Забавное совпадение, но на этом хватит шуток.
Итак, WSOP-2017 возьмет старт 30-го мая и будет идти вплоть до 17-го июля, когда мы и узнаем участников «Ноябрьской девятки».
Впрочем, то, что венчать Мировую серию будет именно Главное событие с бай-ином в 10,000 долларов было очевидно все, кто хоть как-то относится к покеру.
Куда интересней было узнать, какие еще из «знаковых» турниров пройдут следующим летом.
Все самое лучшее
Сразу скажем, что никаких сюрпризов в предварительном расписании обнаружить не удалось.
Так в строю остаются такие турниры, как: The Millionaire Maker, Monster Stack, Little One for ONE DROP, Seniors Event и Ladies Championship. Думаем, что перевод названий тут будет лишним.
Снова пройдет (уже в третий раз) и «Колосс», получивший официальное название – Colossus III.
Бай-ин в него составит все те же 565 долларов, а «входов» в турнир намечено 6, причем они пройдут в 3 дня (по два за день).
Интересно, что каждый стартовый день будет заканчиваться уже после баббла, так что вылетевшие в деньгах смогут получить сразу несколько выплат в одном турнире.
Полное расписание серии, согласно анонсу Caesars, будет доступно лишь в феврале 2017 года, но бронировать отели и искать выгодные рейсы до Лас-Вегаса можно начинать уже сейчас.
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