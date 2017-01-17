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«Колоссы», «монстры» и «другие турниры» на WSOP-2017 узнали свое время
Вы готовы составить расписание своих покерных турниров на лето 2017 года в Лас-Вегасе во время Мировой серии?
Организаторы WSOP-2017 огласили на днях окончательное расписание турниров на предстоящее лето, что значительно может упростить жизнь тем, кто в Лас-Вегас не может приехать на все полтора месяца серии.
Начнем с наиболее важных для игроков-любителей турниров - с $565 Colossus, $1,500 Millionaire Maker, $1,500 Monster Stack и $888 Crazy Eights.
Почему эти? Просто в них наиболее оптимальные предложения: низкие бай-ины и большие призовые поля, что дает шансы на попадание в деньги не только профессионалам, но и тем самым «рекреационным игрокам».
Во-вторых, за победу в «Колоссе» или «Миллионник» полагается миллион долларов, что может резко и навсегда изменить жизнь счастливчика.
«Колосс» стартует 2-4 июня
Итак, предстоящий WSOP-2017 снова порадует нас самым массовым в истории покера турниром – «Колосс» (Colossus), который станет третьим по счету.
За последние два года в нем сыграли более 44 тысяч человек, между которыми было распределено порядка 10 миллионов долларов.
Бай-ин в «Колосс 3» будет снова стоит 565 долларов (с возможностью одного ре-энтри на каждый «заход»), игра – техасский холдем, стартовые дни – 2-4 июня, причем каждый день под два «захода» в 10.00 и 16.00 по местному времени.
На следующие выходные пройдет - $1,500 Millionaire Maker – в котором будет лишь два стартовых, но уже классических дня с одним входом (в 10 утра) – 10 и 11 июня.
Напомним, что в 2016 году «миллионник» собрал 7,190 входов, что принесло призовой фонда в размере 9,7 миллиона долларов, а участники хедз-апа стали миллионерами.
«Монстр», «888», «Мейн» и другие
После двух вышеописанных турниров наибольшее внимание отдадим следующим, начиная с «сеньоров» (+50 лет) и необычного «супер-сеньора» для тех, кому уже за 65 лет! Первый пройдет 16 июня, авторой– 18-го.
Затем придет время «Монстра» с 10-кратным стеком и турнира $888 Crazy Eights, в котором за победу платят не меньше $888,888.
А венчает все $10,000 WSOP Мain Event, первый стартовый день которого намечен на 8 июля.
В общем, смотрите наше избранное расписание ниже:
2, 3, 4 июня – $565 Colossus III – два «входа» в день (10.00 и 16.00)
10, 11 июня – $1,500 Millionaire Maker – два стартовых дня, начало в 10.00
16, 18 июня – $1,000 Seniors & Super Seniors – начало в 10.00. Пятница для «сеньоров»; воскресенье – для «супер-сеньоров»
24, 25 июня – $1,500 Monster Stack – два стартовых дня, начало в 10.00
1, 2 июля - $888 Crazy Eights – два «входа» в день (10.00 и 16.00)
8, 9, 10 июля - $10,000 Main Event – три стартовых дня, начало в 11.00 по местному времени
«Другие турниры»
7 июля - $10,000/$1,000 Ladies Championship – 11.00 старт, для женщин 90% скидка на бай-ин
11-13 июля - $1,111 Little One for One Drop, благотворительный турнир – три стартовых дня (с 15.00).
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