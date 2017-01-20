RussiaPokerNews.com - это русскоязычный вариант самого известного в мире портала об онлайн покере - PokerListings.com. Каждый день мы работаем для вас, чтобы этот интернет-ресурс был бы не только азбукой игры в покер, но и вашим полноценным партнером в мире самой распространненой карточной игры, которая уже давно относится к профессиональному спорту. Причем достичь вершин в игре может каждый - здесь нет никаких ограничений, нужны лишь банальные терпение и труд, а остальное прийдет с опытом.
Хочешь быть дилером на WSOP-2017? Время подать заявку
Даже спустя 45 лет после начала Мировой серии по покеру она остается самым главным событием для любого игрока в покер и не только.
Покер в Лас-Вегасе не может существовать не только без игроков, но и без целой армии дилеров.
Судите сами, за последние годы серия WSOP доросла до 65+ турниров за 6-7 недель, что привлекает за столы более 100,000 игроков!
Множество турниров по 16 часов сутки, не считая дюжин столов для кэш-игры, все это требует огромный человеческий ресурс со стороны организаторов.
Так что если вы желаете, стать частью самого известного в мире покерного действия, то сейчас у вас есть шанс получить место дилера на WSOP-2017.
Даты – с 30 мая по 17 июля
Время проведения Мировой серии по покеру 2017 года уже определено, а значит, не занимайте вышеуказанный промежуток другими делами.
Все, что требуется для получения этой работы – это «иметь не менее полугодового опыта работы дилером, знать большинство видов игры в покер, как лимитных, так и безлимитных, а также говорить и понимать на английском языке, который является официальным в WSOP».
Остальные требования можно найти на специальной странице для подачи заявления здесь.
Первые собеседования начнутся уже в феврале и будут идти до конца апреля, причем речь идет лишь о тех, кто не работал дилером на WSOР c 2014 года.
В основном ходатайствующих будут спрашивать о их знаниях и правилах игры в покер, о механике и уровне владения английским языком в покерном контексте.
К сожалению, для тех, кто живет за пределами США и не имеет рабочей визы, данная программа в этом году выпадает из «H2-B Visa Sponsorship Program», которая ранее давала право на въезд и работу в Америке на небольшой срок.
«Дедлайн» для подачи заявлений, как для новичков, так и «регулярных дилеров WSOP» - это 15 апреля 2017 года.
Больше информации о собеседовании, требованиях и других особенностях работы в Лас-Вегасе можно найти на специальной странице сайта дилеров WSOP.
Хотите узнать, что такое быть дилером на WSOP? Тогда смотрите ниже «дневники дилеров»:
Тебе также может понравиться
Лучшие покерные сайты - Наш выбор
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
Новые видео »
Лента твитов POKERLISTINGS.RU
Свежее из блогов »
-
Казино в Сочи на фото и видеоСамое долгожданное событие в мире отечественного игорного бизнеса за последние, как минимум, пять лет –...9 Январь 2017
-
Видео недели: Сыграем или «о чем он только думал»?Что случается, когда игроки в покер начинают думать слишком много?27 Декабрь 2016
- Смотреть все блоги »
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев