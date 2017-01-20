Покер в Лас-Вегасе не может существовать не только без игроков, но и без целой армии дилеров.

Судите сами, за последние годы серия WSOP доросла до 65+ турниров за 6-7 недель, что привлекает за столы более 100,000 игроков!

Множество турниров по 16 часов сутки, не считая дюжин столов для кэш-игры, все это требует огромный человеческий ресурс со стороны организаторов.

Так что если вы желаете, стать частью самого известного в мире покерного действия, то сейчас у вас есть шанс получить место дилера на WSOP-2017.

Даты – с 30 мая по 17 июля

Время проведения Мировой серии по покеру 2017 года уже определено, а значит, не занимайте вышеуказанный промежуток другими делами.

Все, что требуется для получения этой работы – это «иметь не менее полугодового опыта работы дилером, знать большинство видов игры в покер, как лимитных, так и безлимитных, а также говорить и понимать на английском языке, который является официальным в WSOP».

На этом месте можете быть вы.

Остальные требования можно найти на специальной странице для подачи заявления здесь.

Первые собеседования начнутся уже в феврале и будут идти до конца апреля, причем речь идет лишь о тех, кто не работал дилером на WSOР c 2014 года.

В основном ходатайствующих будут спрашивать о их знаниях и правилах игры в покер, о механике и уровне владения английским языком в покерном контексте.

К сожалению, для тех, кто живет за пределами США и не имеет рабочей визы, данная программа в этом году выпадает из «H2-B Visa Sponsorship Program», которая ранее давала право на въезд и работу в Америке на небольшой срок.

«Дедлайн» для подачи заявлений, как для новичков, так и «регулярных дилеров WSOP» - это 15 апреля 2017 года.

Больше информации о собеседовании, требованиях и других особенностях работы в Лас-Вегасе можно найти на специальной странице сайта дилеров WSOP.

Хотите узнать, что такое быть дилером на WSOP? Тогда смотрите ниже «дневники дилеров»: