WSOP 2016 – «Ноябрьская девятка»: Биографии игроков
Через четыре месяца мы узнаем имя нового чемпиона мира по покеру, который и выиграет Главное событие Мировой серии - WSOP.
Кто им станет? Мы не знаем, но, чтобы вам было интересней, мы собрали только самые важные факты из их биографий, которые вы и найдете ниже.
Гриффин Бенджер (Канада)
- Чипкаунт: 26,175,000 (7-е место)
- Возраст: 31
- Родной город: Торонто
- Призовые в турнирах: $2,395,406
- Количество «кэшей» на WSOP: 13
- Ник в онлайне: Flush_Entity
- Твиттер: @GriffinBenger
Легендарный игрок мира «Каунтер-страйк» перешел в покер на волне бума и уже вскоре достиг всех высот, став в 2006 году первым в рейтинге онлайн МТТ-шников.
Попутно успел выиграть первый сезон покерного ТВ-шоу «В клетке с акулами», переиграв в финале Майка Тинделла и получив за это 1 миллион долларов.
Также в 2014 году выиграл €10,000 Хайроллер на EPT Берлин (призовые €429,000).
Учился на факультете спортивной журналистики, совсем недавно вел прямые трансляции с онлайн-арены Global Poker League.
Как уроженец Торонто обожает хоккей и его любимую команду НХЛ – «Торонто Мейпл Ливз».
Клифф Джозефи (США)
- Чипкаунт: 74,600,000 (1-е место)
- Возраст: 51
- Родной город: Суоссет (штат Нью-Йорк)
- Призовые в турнирах: $2,641,620
- Количество «кэшей» на WSOP: 17
- Ник в онлайне: JohnnyBax
- Твиттер: @JohnnyBaxPoker
Выиграв по браслету Мировой серии в 2005 и 2013 годах, Джозефи остается не только успешным игроком, но и одним из крупнейших бэкеров по ту сторону океана.
И вот в свои 51 год он чиплидер самого престижного покерного турнира в мире, что довольно необычно для последних лет, когда «балом» стали править молодые и голодные до побед игроки.
Начинал свою карьеру работой на Уолл-стрит, прежде чем в 2003 года не столкнулся с покером в онлайне, посмотрев как играет его отец.
Всего за карьеру выиграл порядка 4 миллионов долларов, а в 2005 году был в шаге от признания игроком года.
Фернандо Понс (Испания)
- Чипкаунт: 6,150,000 (9-е место)
- Возраст: 37
- Родной город: Пальма
- Призовые в турнирах: $20,653
- Количество «кэшей» на WSOP: 0
- Ник в онлайне: неизвестно
- Твиттер: @nandito1312
«Темная лошадка» из Испании во всех смыслах. Да, у него самый короткий стек за финальным столом, и известно, что он отобрался на WSOP через победу в 30-долларовом сателлите на 888poker.
Также факт – это первое выступление Понса на WSOP вообще, и в «мейне» в частности. И вот, миллион уже обеспечен.
Интересно, что он прибыл в Лас-Вегас лишь 10-го июля и планировал остаться лишь на 5 дней.
Женат, дочке 4 года.
Гордон Вайо (США)
- Чипкаунт: 49,375,000 (3-е место)
- Возраст: 27
- Родной город: Блумингтон (штат Иллинойс)
- Призовые в турнирах: $974,714
- Количество «кэшей» на WSOP: 26
- Ник в онлайне: holla@yoboy
- Твиттер: @GordonVayo
Уроженец Иллинойса, но проживающий давно в Сан-Франциско, Вайо начал играть в покер в 16 лет на PokerStars, и спустя 10 лет он за финальным столом Главного события WSOP.
За эту декаду он 26 раз попадал на «финалки» в Лас-Вегасе, хотя его дебют в Live-покере состоялся лишь в 2009 году. До этого он успел выиграть в онлайне порядка 1,5 миллиона долларов.
Предыдущий лучший результат на WSOP – это 2-е место в $3,000 No Limit Hold'em Six-Handed Event в 2014, когда он заработал $314,535.
Куи Нгуен (США)
- Чипкаунт: 67,925,000 (2-е место)
- Возраст: 39
- Родной город: Лас-Вегас (штат Невада)
- Призовые в турнирах: $52,986
- Количество «кэшей» на WSOP: 1
- Ник в онлайне: неизвестно
- Твиттер: неизвестно
Выигравший лишь около 50 тысяч долларов за карьеру в покере, Нгуен не выглядит серьезной угрозой для профессионалов за финальным столом, но у него 140 больших блайндов, и это серьезно.
В последний, 7-й день Главного события, американец перешел на 25-й позиции среди 27 участников, и никто не ожидал, что вместо быстрого вылета последует столь крутой апстрик и второе место в чипкаунте «Ноябрьской девятки».
Чудеса, да и только. Тем более, что по пути он выбил из борьбы двух главных звезд Дня 7 – Тома Марчезе и Джеймса Обста.
Майкл Руан (США)
- Чипкаунт: 31,600,000 (5-е место)
- Возраст: 28
- Родной город: Мэйвуд (штат Нью-Джерси)
- Призовые в турнирах: $44,962
- Количество «кэшей» на WSOP: 3
- Ник в онлайне: неизвестно
- Твиттер: неизвестно
До попадания за финальный стол «мейна» WSOP, Руан был больше известне в мире покера своим арестом в 2012 году, когда он возвращался с РСА на Багамах.
Вместе с братом и кузеном они поделили 26 тысяч долларов наличными, не думаю о том, что любую сумму выше 10,000 долларов при выезде в Багам необходимо декларировать.
Тогда многие посмеялись над глупой историей, а наш герой провел сутки в тюрьме Багамских островов.
Но сейчас Руан на коне. Посмотрим, что будет дальше.
Кенни Халлерт (Бельгия)
- Чипкаунт: 43,325,000 (4-е место)
- Возраст: 34
- Родной город: Хансбеке
- Призовые в турнирах: $1,317,530
- Количество «кэшей» на WSOP: 22
- Ник в онлайне: SpaceyFCB
- Твиттер: @SpaceyFCB
Год назад за финальным столом уже играл бельгийский игрок – ветеран Пьер Невилль. И вот его сменит в ноябре в Лас-Вегасе еще один профессионал из этой маленькой, но очень покерной страны.
Кроме того, что Кенни является завсегдатаем покерных турниров в Европе, он еще успевает проводить дома серию Belgian Poker Challenge, которая имеет место быть в городах Намур и Спа.
Также в его послужном списке финальные столы турниров серий ЕРТ, UKIPT и Master Classics of Poker.
Словом, он может все, в том числе и выиграть «Ноябрьскую девятку». А может, и нет.
Войтех Ружичка (Чехия)
- Чипкаунт: 27,300,000 (6-е место)
- Возраст: 30
- Родной город: Либерец
- Призовые в турнирах: $1,149,027
- Количество «кэшей» на WSOP: 17
- Ник в онлайне: Vojta_R
- Твиттер: Vojta_R
Последний раз представитель Чехии играл за финальным столом Главного события WSOP в 2011 году, когда Мартин Стажко уступил в хедз-апе Пиусу Хайнцу.
Спустя пять лет возможность «отомстить» есть у одного из самых талантливых игроков его страны – Войтеха Ружички, который начинал День 7 в ранге чип-лидера.
Закрепиться на вершине ему не удалось, но и 6-й стек позволяет вести борьбу за победу.
Тем более, что в 2011 году Ружичка занял 2-е место в «мейне» WCOOP, получив порядка 710 тысяч долларов.
Джерри Вонг (США)
- Чипкаунт: 10,175,000 (8-е место)
- Возраст: 31
- Родной город: Бруклин (Нью-Йорк)
- Призовые в турнирах: $1,317,539
- Количество «кэшей» на WSOP: 19
- Ник в онлайне: Hummylun
- Твиттер: @HumLun
Стандартный покерный профессионал, который начал свою карьеру еще в 2008 году, выиграв с того времени только в онлайне порядка 3,3 миллиона долларов.
У Вонга есть хороший скилл и опыт игры, но очень маленький стек, который почти не оставляет возможности для маневра.
Кстати, в 2012 году он уже почти сделал «Ноябрьскую девятку», добравшись до 11-го места в Главном событии.
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