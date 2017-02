Всего лишь три месяца назад там Майк Секстон выиграл свой первый титул серии WPT.

Вчера вечером там снова случился исторический казус.

Уроженка Квебека Эма Займович стала лучшей из 380 игроков, которые собрались для участия в местном этапе серии WPT.

Удивительно, но за 15-летнюю историю Мирового тура это первый успех игрока женского пола (среди открытых для всех желающих турниров), с чем ее и поздравляем!

Кроме титула Займович получила $261,000 CAD призовых и билет в «Турнир чемпионов WPT» стоимостью еще 15 тысяч долларов.

Вторая попытка удалась

Три месяца назад Займович уже сумела выйти за финальный стол на WPT в Монреале, когда выиграл Секстон.

Здесь будет ее имя!

Тогда канадка начинала «финалку» со вторым стеком, но закончила турнир лишь на 5-й позиции.

Стать первой чемпионкой с дебютного финального стола ей не удалось.

Кстати, называть ее первой чемпионкой не совсем корректно, ибо в 2008 году Ван Нгуен выиграла этап WPT, но в нем играли только приглашенные игроки и знаменитости, что не может считаться полноценным «мейном».

В нынешнем хедз-апе Займович уверенно выиграла у Жана-Франсуа Бушара, хотя поначалу дуэли у нее был меньший стек.

Местный игрок Эрик Африат занял третье место, в то время как чиплидер на момент старта финального стола – Там Хо - занял в итоге лишь четвертое место.

Ниже можно увидеть итоги WPT Монреаль-2017:

1. Эма Займович – CAD $261,000* (US $200,769*)

2. Жан-Франсуа Бушар – CAD $169,270 (US $130,208)

3. Эрик Африат – CAD $108,690 (US $83,608)

4. Там Хо – CAD $71,670 (US $55,131)

5. Мехаил Мехаил – CAD $55,200 (US $42,462)

6. Жан-Паскаль Савар – CAD $45,690 (US $35,146)