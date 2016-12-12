Сегодня он обладатель почти двух миллионов долларов, выиграв крупнейший ивент в истории World Poker Tour с бай-ином в 10,000 долларов.

Впрочем, Ромеро далеко не новичок в покере, и он почти 6 лет играет в него, предпочитая кэш-игры.

Так что на серии WPT это был его настоящий дебют, и, несмотря на отсутствие турнирного опыта, он сумел пройти победителем через очень сложное поле с обилием профессионалов всех мастей.

Достаточно посмотреть список участников финального стола – Джастин Бономо, Джейк Шиндлер, Игорь Ярошевский, Райан Тосок и Алекс Кондон – чтобы понять все сложность осуществленного этим игроком.

Но судите сами: 1,9 миллиона за победу, плюс билет в Итоговый чемпионат WPT за 15,000 долларов. Это много.

Герои Лиги не устояли

Интересно, что два из шести финалистов не так давно уже играли между собой, причем это было на уровне матча плей-офф.

За «московских росомах» выступал Игорь Ярошевский, а за «лондонских аристократов» Джастин Бономо.

И если тогда победа была за нашими, но на этой финалке американец сумел отчасти взять реванш: Ярошевский вылетел шестым, а Бономо – пятым.

Видимо накопившаяся усталость дала о себе знать в самый неподходящий момент.

Что до Ромеро, то ему заходили карты, и к моменту старта хедз-апа его преимущество по фишкам над Тосоком составляло 7 к 1.

Надо ли говорить, что весь хедз-ап продлился только 16 раздач, после чего стал известен новый чемпион серии WPT.

WPT 5 Diamond, результаты:

1. Джеймс Ромеро – $1,938,118

2. Райан Тосок – $1,124,051

3. Джейк Шинлдер – $736,579

4. Алекс Кондон – $494,889

5. Джастин Бономо – $345,272

6. Игорь Ярошевский – $268,545