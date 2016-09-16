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Можно ли выиграть в турнире WCOOP больше, чем дают за первое место?

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Бывает и так...
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Похоже, что финский игрок €urop€an знает ответ на этот вопрос.

Неизвестный онлайн игрок в покер под именем €urop€an выиграл во вторник турнир WCOOP-35 SuperTuesdaySpecialс бай-ином в $1,575 и получив при этом сумму призовых в размере $297,450.

Отличный результат, учитывая, что за первое место в турнире изначально полагалось $292,450. Как такое возможно?

Ларчик открывается просто.

Финский игрок €urop€an просто оказался весьма расчетливым игроков, когда в оставшемся Топ-3, будучи явным чиплидером, предложил заключить сделку.

Двое оппонентов согласились, а на десерт за первое место была оставлена сумма призовых в размере $36,450.

Именно ее и выиграл €urop€an, что в сумме принесло ему денег больше, чем он мог бы получить за победу в турнире без сделки.

Интересно, что этот игрок уже побеждал в SundayMillion и турнире серии SCOOP, так что для неофициального титула PokerStars Grand Slam («Большой шлем PokerStars») ему не хватает теперь лишь победы в серии TCOOP (чемпионат мира по турбо-покеру).

«Таймекс» был близок к финалке

Как вы могли ожидать, за финальным столом турнира собралось немало звезд онлайн покера.

Подробные результаты (с учетом лидерской сделки на троих) можно найти ниже:

1. €urop€an -- $297,450.00*
2. XingsMaster -- $189,885.05*
3. reno8 -- $176,000.00*
4. ThEcLaiMEer -- $115,069.18
5. sandman20 -- $84,345.48
6. jonaj10 -- $61,824.84
7. probirs -- $45,317.37
8. mrAndreeew -- $33,217.61
9. dudd1 -- $24,348.41

В дополнении к этим результатам добавим пару громких имен игроков, которые были близки к финальному столу, но пробиться в первую девятку не сумели.

ResizedImage 400 600 0 WM 8033 Mike McDonald
"Таймекс".

Так, канадец Майк “Timex” Макдональд завершил борьбу на 14-м месте, а Сэми “Lrslzk” Келопуро был вынужден довольствоваться лишь 18-й позицией в итоговом протоколе.

При этом «в деньги» попали еще несколько знаковых персон в мире онлайн покера - Бен “Sauce123” Сульски, NigDawG и Майк “munchenHB” Телкер.

Впереди еще немало турниров серии WCOOP, в которых вы можете принять участие, ибо серия будет идти до 26 сентября, включительно, когда пройдет и Главное событие WCOOP c бай-ином в 5,000 долларов с гарантированным призовым фондом в размере 10 миллионов долларов!

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