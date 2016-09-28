Стю Ангер – единственный человек в мире, который трижды выигрывал Главное событии WSOP.

Два первых успеха пришлись на его звездное время в покере – а 1980-м и 1981-х годах, а третий титул он завоевал в 1997 году.

Учитывая, как Ангер провел те 16 лет «перерыва», его феноменальное возвращение в 1997 году выглядит нереальным, но это был факт.

Этим летом наша команда PokerListings пообщалась в Лас-Вегасе с теми людьми, которые помнили или знали Стю лучше других, были свидетелями его превращению в легенду покера.

Итак, в ролях у нас сегодня: Майк Секстон, Билли Бакстер, Фил Хельмут, Нолан Далла, Ти Джей Клотье, Энди Блэк и Скотти Нгуен, а название фильма – «Последний неиспользованный шанс» - отсылает нас к тому моменту времени, когда Ангер имел шанс на искупление, но не получилось...



Величайший «камбэк» в истории покера

Друзья Стю Ангера рассказывают, что карьера американца все время двигалась по спирали.

Он мог выиграть кучу денег в покер, но все выигрыши бесславно спускал на наркотики и спортивные ставки и скачки на лошадях.

В 80-е годы он был самым заметным игроков в покер в Лас-Вегасе, всегда создавая экшн вокруг себя, но счастья ему это так и не принесло.

После двух побед в «мейне» он женился, став близким другом для приемного сына Ричи.

Майк Секстон - близкий друг Ангера.

Однако в 1989 году Ричи совершил самоубийство, и, по мнению друзей Ангера, это окончательно «сорвало крышу» у Стю, который полностью потерял контроль над собой.

В 1990-м году Билли Бакстер за свой счет выставил его в Главное событие WSOP, и Ангер дошел до финального стола. Но перед его началом Стю нашли в номере отеля с передозировкой, так что в итоге Ангер занял по факту 9-е место (получив порядка 25 тысяч долларов), хотя в «финалке» он так и не сыграл.

С того момента его жизнь и здоровье окончательно полетели под откос, и тем удивительней выглядит факт, что в 1997-м году Бакстер снова стал его бекером в «мейне» WSOP, который невероятный Стю выиграл.

С Бакстером они поделили пополам 1 миллион долларов призовых, и друзья Ангера, как и его семья, надеялись, что он сумеет начать «с чистого листа», но...

Спустя год тело Стю Ангера нашли в номере дешевого мотеля на севере Лас-Вегаса, и причиной смерти стала даже не передозировка, а болезнь сердца, полученная в результате многолетнего воздействия наркотиками.

Смотрите наш новый фильм, чтобы узнать больше об этом трагическом гении покера.