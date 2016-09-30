Наверное, это самый интригующий момент, когда в амфитеатре Penn & Teller девять участников финального стола начинают занимать свои места, и все погружается в ауру самой важной покерной игры.

В этом году «Ноябрьская девятка» из-за президентских выборов в США возьмет старт уже 30 октября, и спусят два дня (1-го ноября) мы узнаем имя нового чемпиона мира по покеру.

Список претендентов на титул в этом году впечатляет. Среди них и Гриффин Бенджер – один из лучших онлайн игроков в покер, и Клифф Джозефи, бывший бэкером самого Джо Када.

Также есть несколько сильных американских про-игроков, а также не менее классных европейцев, включая «темную лошадку» испанца Фернандо Понса, который отобрался в турнир через 888poker.

Откровенно говоря, каждый игрок в покер – будь то любитель или профессионал – мечтает оказаться на их месте, но шансы эти равны вероятности выиграть в лотерею.

Будь в центре.

И все же, есть еще вариант «2». Все, что вам надо сделать – это ответить на ряд вопросов и сыграть один покерный турнир в онлайне.

888poker Trivia challenge

Что можно получить в итоге?

Авиабилеты для тебя и двух друзей в Лас-Вегас, проживание в отеле Rio All-Suite Hotel & Casino, а также стать участником празднований на вечеринке в честь нового чемпиона мира.

Ну а раз вы туда уже добрались, то можно еще и в покер поиграть. 888poker специально для этих нужд выделит вам отдельно 300 долларов, которые вы сможете потратить на свое усмотрение.

Заинтересованы?

Вот, что вам тогда необходимо сделать.

Отправляйтесь на страницу 888poker в «Фейсбуке» и ответьте на 8 вопросов, конечно же, правильно. Если у вас это получится, то скоро вы найдете в своем почтовом ящике мейл.

В нем будет содержаться билет в турнир 888poker November Nine, который пройдет 11 октября в 22.35 по центрально-европейскому времени, и все, что вам надо сделать в нем – это попасть в Топ-4.

Окажись среди эти четырех счастливчиков, и 888poker отправит тебя и двух твоих друзей в «Город греха». Торопись, зима уже скоро!

Важная информация: Опросник 888poker на странице Facebook будет доступен со 2-го по 7-е октября, так что не пропусти момент.

Отправляйся на страницу 888poker прямо отсюда.

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