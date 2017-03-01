Новая акция на 888poker неслучайно носит имя Jackpotland («Страна джекпотов»), ибо до конца апреля любой игрок может получить до $100,000 призовых в реальных деньгах.

Все, что вам нужно сделать – это раз в день крутить барабан удачи в лобби покер рума.

Кстати, для начала вас уже ждут три билета в турниры Jackpotland, которые можно найти в своем почтовом ящике.

Но это еще не все, и начнем по порядку.

Шаг 1 – Играй в турнирах Jackpotland

Турниры с этим именем на 888poker проходят 4 раза в день под закладкой All games > Tournaments > All tab.

Всего два варианта турниров: «Skills» - обычный ивент в техасский холдем, а также «Lucky» - турнир-лотерея, где в каждой раздаче игрока автоматически идет в олл-ин.

Всегда есть вариант.

В каждом из турниров есть гарантированный призовой фонд в $3,000, а игроки из Топ-500 получают шанс сыграть в слоте «Jackpot Wheel», что приводит нас ко второму шагу акции.

Шаг 2 – «Вращай барабан» (Jackpot Wheel)

Попали в 500 лучших игроков турнира? Отлично. Теперь у вас есть шанс выиграть что-то особенное.

Вращайте барабан и надейтесь, что колесо фортуны выдаст вам либо деньги, либо другие бонусы или турнирные билеты в $5,000 Sunday Jackpot Jumbo.

Шаг 3 – Выиграй $100,000

Если на барабане выпадет правильный сектор, то вы станете обладателем 100 тысяч долларов!

Но если нет, то все равно без приза не останетесь. Пустого сектора на барабане просто нет.

Выполняй задания для билетов

Хотите чаще крутить барабан удачи? Тогда вам нужны билеты в турниры, которые можно получить за выполнение простых ежедневных заданий на 888poker.

Пробуй BLAST!

BLAST – сыграй 5 турниров BLAST с минимальным бай-ином в 1 доллар. Результат вторичен, ибо билет вы получите все равно.

Sit’n’Go – сыграй в турнире «Сит-энд-Гоу» с бай-ином от 4 долларов.

Cash Games – Выиграй 15 раздач в кэш-играх на 888poker (минимальные лимиты 2c/5c). SNAP-покер также учитывается.

Словом, вы можете получить до 3 экстра-билетов ежедневно и так каждый день вплоть до 23 апреля, когда пройдет последний день акции.

Играют все!

Если у вас уже есть аккаунт на 888poker, то проверьте свою почту – три билета уже должны быть там.

В любом случае каждый игрок, делавший ранее хоть один депозит, имеет право участвовать в акции Jackpotland.

Если у вас еще нет аккаунта на 888poker, то его можно сделать на странице обзора покер рума, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от RussiaPokerNews.

Затем остается лишь сделать депозит с промо-кодом «JACKPOT100».

Подробнее об акции на видео ниже: