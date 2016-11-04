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Второй стартовый день «Битвы за Мальту» ставит рекорд!

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Да продолжится "Битва"!
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Такого еще не было, чтобы в стартовый День 1В на «Битве» было зарегистрировано 659 входов, и это ровно на два десятка больше, чем год назад.

Впрочем, наше внимание было сегодня приковано к россиянину Константину Пучкову, который не только стал победителем в номинации «Живая легенда» от PokerListings, но вышел на тропу «Битвы».

Не все сразу?

К сожалению, первая попытка оказалась неудачной, и сразу после обеда Константин закончил борьбу, выставившись на терне 3 5 6 K с A 5 против A K противника.

Ривером пришел бланк T.

Впрочем, уже завтра в День 1С мы снова увидим его за столами «Битвы».

Также не сложился день у еще нескольких известных игроков, включая француза Фабриса Сулье, представительнице Швеции и 888poker Софии Левгрен, финалиста прошлой «Битвы» из Израиля Ури Гильбоа.

Уверенным шагом

Зато сыграет в Дне 2 наша очаровательная ведущая «Битвы за Мальту» Мария Хо, которая имеет вполне приличный стек.

Раскрутилась к концу дня и обладательница премии Spirit of Poker Awards – «Восходящая звезда» - Силье Нильсен из Норвегии, у нее 112,5к.

Похоже, она действительно играет все лучше и лучше, и нас радует ее победа в конкурсе.

Прошли дальше и финская модель Аманда Харкимо.

Рекорд дня побит

Всего на старт Дня 1В вышли 659 участников, и это весьма хороший результат, ибо год назад их было немножечко меньше.

Впрочем, по сумме двух дней мы пока уступаем «Битве за Мальту – 2015» с минимальный счетом 930 против 944.

С другой стороны, на завтра уже гарантирована регистрация почти 800 новых участников, так что рекорд посещаемости – 1,804 человека – может все же быть побит.

Отметим, что всего в День 2 уже прошли 317 человек (228 из Дня 1В + 89 из Дня 1А), которые вернутся за столы лишь в субботу в 13:00 по местному времени.

Избранный чипкаунт после Дня 1:

Закари Рейнбольд

268000

Джузеппе Гримальди

234100

Мери Медьону

227500

Тони Рене Даниеэльсен

193500

Тони Даниэльсен

193400

Рональд Хаверкамп

187700

ИВайло Панев

180600

Джимми Олсон

178000

Гдиш Маниш

173700

Эвен Спеллинг

164000

Барт Куйпер

163200

Мартин Гундваген

162600

Лай Ливио

159000

Роберто Лонеро

153600

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