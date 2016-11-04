Второй стартовый день «Битвы за Мальту» ставит рекорд!

Впрочем, наше внимание было сегодня приковано к россиянину Константину Пучкову, который не только стал победителем в номинации «Живая легенда» от PokerListings, но вышел на тропу «Битвы».

Не все сразу?

К сожалению, первая попытка оказалась неудачной, и сразу после обеда Константин закончил борьбу, выставившись на терне 3♣ 5♠ 6♦ K♦ с A♦ 5♦ против A♣ K♠ противника.

Ривером пришел бланк T♣.

Впрочем, уже завтра в День 1С мы снова увидим его за столами «Битвы».

Также не сложился день у еще нескольких известных игроков, включая француза Фабриса Сулье, представительнице Швеции и 888poker Софии Левгрен, финалиста прошлой «Битвы» из Израиля Ури Гильбоа.

Уверенным шагом

Зато сыграет в Дне 2 наша очаровательная ведущая «Битвы за Мальту» Мария Хо, которая имеет вполне приличный стек.

Раскрутилась к концу дня и обладательница премии Spirit of Poker Awards – «Восходящая звезда» - Силье Нильсен из Норвегии, у нее 112,5к.

Похоже, она действительно играет все лучше и лучше, и нас радует ее победа в конкурсе.

Прошли дальше и финская модель Аманда Харкимо.

Рекорд дня побит

Всего на старт Дня 1В вышли 659 участников, и это весьма хороший результат, ибо год назад их было немножечко меньше.

Впрочем, по сумме двух дней мы пока уступаем «Битве за Мальту – 2015» с минимальный счетом 930 против 944.

С другой стороны, на завтра уже гарантирована регистрация почти 800 новых участников, так что рекорд посещаемости – 1,804 человека – может все же быть побит.

Отметим, что всего в День 2 уже прошли 317 человек (228 из Дня 1В + 89 из Дня 1А), которые вернутся за столы лишь в субботу в 13:00 по местному времени.

Избранный чипкаунт после Дня 1: