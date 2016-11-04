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Второй стартовый день «Битвы за Мальту» ставит рекорд!
Такого еще не было, чтобы в стартовый День 1В на «Битве» было зарегистрировано 659 входов, и это ровно на два десятка больше, чем год назад.
Впрочем, наше внимание было сегодня приковано к россиянину Константину Пучкову, который не только стал победителем в номинации «Живая легенда» от PokerListings, но вышел на тропу «Битвы».
Не все сразу?
К сожалению, первая попытка оказалась неудачной, и сразу после обеда Константин закончил борьбу, выставившись на терне 3♣ 5♠ 6♦ K♦ с A♦ 5♦ против A♣ K♠ противника.
Ривером пришел бланк T♣.
Впрочем, уже завтра в День 1С мы снова увидим его за столами «Битвы».
Также не сложился день у еще нескольких известных игроков, включая француза Фабриса Сулье, представительнице Швеции и 888poker Софии Левгрен, финалиста прошлой «Битвы» из Израиля Ури Гильбоа.
Уверенным шагом
Зато сыграет в Дне 2 наша очаровательная ведущая «Битвы за Мальту» Мария Хо, которая имеет вполне приличный стек.
Раскрутилась к концу дня и обладательница премии Spirit of Poker Awards – «Восходящая звезда» - Силье Нильсен из Норвегии, у нее 112,5к.
Похоже, она действительно играет все лучше и лучше, и нас радует ее победа в конкурсе.
Прошли дальше и финская модель Аманда Харкимо.
Рекорд дня побит
Всего на старт Дня 1В вышли 659 участников, и это весьма хороший результат, ибо год назад их было немножечко меньше.
Впрочем, по сумме двух дней мы пока уступаем «Битве за Мальту – 2015» с минимальный счетом 930 против 944.
С другой стороны, на завтра уже гарантирована регистрация почти 800 новых участников, так что рекорд посещаемости – 1,804 человека – может все же быть побит.
Отметим, что всего в День 2 уже прошли 317 человек (228 из Дня 1В + 89 из Дня 1А), которые вернутся за столы лишь в субботу в 13:00 по местному времени.
Избранный чипкаунт после Дня 1:
|
Закари Рейнбольд
|
268000
|
Джузеппе Гримальди
|
234100
|
Мери Медьону
|
227500
|
Тони Рене Даниеэльсен
|
193500
|
Тони Даниэльсен
|
193400
|
Рональд Хаверкамп
|
187700
|
ИВайло Панев
|
180600
|
Джимми Олсон
|
178000
|
Гдиш Маниш
|
173700
|
Эвен Спеллинг
|
164000
|
Барт Куйпер
|
163200
|
Мартин Гундваген
|
162600
|
Лай Ливио
|
159000
|
Роберто Лонеро
|
153600
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