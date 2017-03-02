Как бы удивительно это не звучало, но фестиваль 888Live в Розвадове снова стал местом для бенефиса Уильяма Кассуфа.

Причем дело даже не в его матч-реванше против Стейси Матусон, ведь Кассуф успел внести смуту и в «мейн» фестиваля.

Разговор с "Разговором"

За те два дня, что он успел попасть в прицел тв-камер и стримов из Розвадова, наш герой провел немало «бесед» с другими игроками.

А самый интересный из них был, наверное, против немецкого игрока Томаса «The Talk» Трабульски, который и сам имеет прозвище - «Разговор».

Дело было во время Дня 1С, когда Кассуф хорошо играл, выстроив большой стек перед собой.

И вот, что дальше было… ибо Трабульски слишком поздно осознал, что сказал уже лишнее.

Он показал одну из своих карт!

Все, кто видел в стриме эту раздачу, остались под большим впечатлением.

Кассуф сделал 3-бет с А-К с малого блайнда, а Томас «The Talk» Трабульски (сделавший рейз первым) завязал диалог с Уильямом в этот момент.

Впрочем, смотрите, как это было на видео сами (эпизод начинается с 18:40 на счетчике):