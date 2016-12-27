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Видео недели: Сыграем или «о чем он только думал»?

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27 Декабрь 2016, Написал: RussiaPokerNews
Размещено в: Покерная матрица
Видео недели: Сыграем или «о чем он только думал»?

Что случается, когда игроки в покер начинают думать слишком много?

Иногда найти ответ на этот вопрос совсем непросто. Впрочем, порой случаются крайне интересные раздачи, одна из которых попала и сюда.

За два года до «Ноябрьской девятки»

Незадолго до старт WSOP в 2013 году, в Новом Орлеане проходил покерный турнир под названием Southern Comfort 100 National World Series of Poker Championship.

Ничего особенного в нем не было, а раздача произошла на стадии Топ-4, причем среди них были и два игрока с браслетами WSOP – Макс Штайнберг и Брок Паркер.

Спустя два года Штайнберг и вовсе попадет в «Ноябрьскую девятку», где займет 4-е место, получив за это порядка 2,5 миллионов долларов.

Однако в раздаче ниже можно увидеть, что случается, когда игрок в покер явно думает не о покере.

Впрочем, за такие моменты мы тоже любим покер.

Brock Parker zeigt seine Klasse
Паркер знает толк в фолдах.

 

Ривер меняет все

Поначалу ничего странного в раздаче не происходит. Джонатан Хилтон, также участвующий в раздаче, к слову, в дальнейшем выиграет этот турнира.

Тем временем, Паркер открывается с бродвейными картами, а Хилтон и Штейнберг синхронно играют «колл».

На флопе Хилтон ловит сет, получая «монстра», и далее играет просто по азбуке покера. Ему еще и везет, что Штайнберг решит, что он блефует, а Паркер на беду себе поймает топ-пару на терне.

И, тем не менее, до ривера все идет стандартным путем. И даже на ривере Макс чекает с первой позиции с «валет-хай», и все думают, что он сдался по сути…

К слову, Паркер, имеющий три браслета WSOP, показал, почему они у него есть, сделав дисциплинированный фолд.

А вот Штайнберг неожиданно начал думать, потратив на размышления не меньше минуты, после чего решил просто выкинуть 350,000 фишек, объявив «колл», практически, с пустой рукой. О чем он вообще только думал в этот момент?

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