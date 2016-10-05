Если вы много времени проводите в казино или покер румах, то, скорее всего, встречали немало неожиданных ситуаций в покере.

Однако то, что произошло на недавней хайроллерской кэш-игре в пот-лимит-омаху в King’s Casino в Розвадове, редко вообще увидишь – массовый олл-ин.

Известно, что покерный рум при King’s Casino в Розвадове это любимое место для многих регуляров Европы, которые играют дорогую игру на постоянной основе.

И в этот раз гостями заведения были Патрик Антониус, Тони Джи, Филипп Грюссем и Федор Хольц, компанию которым за одним столом составлят сам владелец казино Леон Цукерник.

Кстати, он также неплохой игрок в Омаху, и во время небольшого кэш-фестиваля в Розвадове к нему приехало немало знаменитостей.

Конечно, во время этих игр было немало интересных раздач, но это оказалось самой экшеновой. Смотрите сами.

Одним словом? Волшебно!

Во время таких игр страддл является распространенным явлением, так что в банке 1,600 евро, при том, что блайнды лишь €50/€100.

За столом 7 игроков, но только Мадс Фурнайз сумел избежать выставления в олл-ин. А после трибета от Грюссема, который имел неплохую руку со связанными картами, последовали безумие, ибо все остальные игроки не готовы были делать фолд.

И понеслось... общий призовой фонд раздачи достиг 200,000 евро, а победа досталась... узнаете из видео.