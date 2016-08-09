Игроки в покер, которые большую часть жизни провели за настоящими (а не онлайн) покерными столами, с удовольствием расскажу вам, как важно уметь правильно «читать» противника.

Неважно, как много рук вы сыграли, в том числе и в онлайн покере, за реальным столом правят балом «теллзы».

Настоящие профессионалы покер смогут объяснить вам тысячи подробностей поведения человека за покерным столом, и даже научить замечать очевидные «подсказки».

Например, в этом клипе Дойл Брансон поднимает уровень чтения соперника на новую высоту: он не читает руку Фила Айви, он проникает в его сознание.

Простой математический трюк

Итак, на этом видео вы увидите довольного Негреану, странного и индифферентного ко всему Гэйвина Смита, умеющую читать мысли противника Техасскую Долли и одураченного Фила Айви.

Всего лишь за пару секунд Дойл Брансон заставит Фила Айви подумать о трех вещах, что ему нужно было. Причем все они были абсолютно не связаны друг с другом.

На самом деле Дойл просто использует старый математический прием со смешивание вероятностей ряда событий. Вы можете легко это повторить.

А эффект невероятный. Редко можно увидеть Фила Айви таким «потерянным».

Важна каждая мелочь

Причем Брансон наслаждался ситуацией вместе с Негреану, и только Смит выглядел отрешенным от всего.

Возможно, это самый главный урок, что в покере все важно, даже малейшая деталь.