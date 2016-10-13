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(Видео) Мария Хо нашла 5 причин для поездки на «Битву за Мальту»
Меньше месяца осталось до старта «Битвы за Мальту – 2016», а наша очаровательная ведущая Мария Хо нашла пять основных причин, почему он не может пропустить это событие.
Наш фестиваль покеры для настоящих ценителей игры пройдет со 2 по 7 ноября, и главная изюминки – это «мейн» с бай-ином в 550 евро и гарантированным призовым фондом в 500,000 евро!
Подробнее о вариантах поездки на турнир можно узнать здесь.
Напомним, что «Битва» будет юбилейной, пятой по счету, и за столь короткий срок наш турнир успел стать «Лучшим турниром в Европе с бай-ином до 2,000 евро» по версии GPI, которая и проводит церемонию European Poker Awards.
И это действительно так, ибо «Битва за Мальту» - это турнир, в котором каждый любитель за небольшие деньги может сыграть в настоящем крупном ивенте с огромными призовыми для такого уровня.
А кроме покера у нас множество вечеринок, веселого времяпрепровождения на Мальте, не считая прямых трансляций. Это как ЕРТ для тех, кто из-за ограниченного банкролла не может там сыграть.
Итак, 5 причин участия от Марии Хо:
#5 – Отличное место для турнира
Это просто крутая идея, ведь здесь рядом можно, как играть в покер, так и наслаждаться весельем.
А еще такая история вокруг, и все так близко к покерному столу. Каждый раз, когда я возвращаюсь на Мальту, я нахожу что-то новое для себя.
Так что размер здесь точно не имеет значения.
#4 – Дружелюбная атмосфера
Это, наверное, самая удивительная черта «Битвы за Мальту» - с одной стороны люди сражаются за большие деньги, с другой здесь всем весело и интересно.
Столько много разных людей, но все быстро становятся друзьями/знакомыми и это очень классно.
#3 – Четыре отвязные вечеринки
Возможно, это звучит непрофессионально, но я ожидаю эти вечеринки с большим интересом, чем сам покер.
В этот раз их будет аж 4, включая караоке и стандартные ночные клубы.
И это классно, ибо там все равны, и про-игроки и любители, которые лишь час назад сражались друг с другом за одними столами, теперь уже вместе веселятся.
Отрыв от покера для игроков иногда критически важен.
#2 – Множество сайд-ивентов
Если вам не повезло в Главном событии, то нет смысла расстраиваться, ибо во время «Битвы за Мальту» проходит не только множество параллельной кэш-игры, но и почти десяток сайд-ивентов, включая однодневный хайроллер.
#1 – Низкий бай-ин, огромная «гарантия»
Чтобы сыграть в покерном турнире с огромным полем и фантастической гарантированной призовой суммой в 500,000 евро при бай-ине в 550 евро, вам надо стать участником «Битвы за Мальту»!
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