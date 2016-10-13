Наш фестиваль покеры для настоящих ценителей игры пройдет со 2 по 7 ноября, и главная изюминки – это «мейн» с бай-ином в 550 евро и гарантированным призовым фондом в 500,000 евро!

Подробнее о вариантах поездки на турнир можно узнать здесь.

Напомним, что «Битва» будет юбилейной, пятой по счету, и за столь короткий срок наш турнир успел стать «Лучшим турниром в Европе с бай-ином до 2,000 евро» по версии GPI, которая и проводит церемонию European Poker Awards.

И это действительно так, ибо «Битва за Мальту» - это турнир, в котором каждый любитель за небольшие деньги может сыграть в настоящем крупном ивенте с огромными призовыми для такого уровня.

А кроме покера у нас множество вечеринок, веселого времяпрепровождения на Мальте, не считая прямых трансляций. Это как ЕРТ для тех, кто из-за ограниченного банкролла не может там сыграть.

Итак, 5 причин участия от Марии Хо:

#5 – Отличное место для турнира

Это просто крутая идея, ведь здесь рядом можно, как играть в покер, так и наслаждаться весельем.

А еще такая история вокруг, и все так близко к покерному столу. Каждый раз, когда я возвращаюсь на Мальту, я нахожу что-то новое для себя.

Так что размер здесь точно не имеет значения.

#4 – Дружелюбная атмосфера

Это, наверное, самая удивительная черта «Битвы за Мальту» - с одной стороны люди сражаются за большие деньги, с другой здесь всем весело и интересно.

Столько много разных людей, но все быстро становятся друзьями/знакомыми и это очень классно.

#3 – Четыре отвязные вечеринки

Возможно, это звучит непрофессионально, но я ожидаю эти вечеринки с большим интересом, чем сам покер.

В этот раз их будет аж 4, включая караоке и стандартные ночные клубы.

И это классно, ибо там все равны, и про-игроки и любители, которые лишь час назад сражались друг с другом за одними столами, теперь уже вместе веселятся.

Отрыв от покера для игроков иногда критически важен.

#2 – Множество сайд-ивентов

Если вам не повезло в Главном событии, то нет смысла расстраиваться, ибо во время «Битвы за Мальту» проходит не только множество параллельной кэш-игры, но и почти десяток сайд-ивентов, включая однодневный хайроллер.

#1 – Низкий бай-ин, огромная «гарантия»

Чтобы сыграть в покерном турнире с огромным полем и фантастической гарантированной призовой суммой в 500,000 евро при бай-ине в 550 евро, вам надо стать участником «Битвы за Мальту»!