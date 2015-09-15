PokerStars продолжает шокировать игроков и подливать топливо для того, чтобы их двигатель работал на максимуме.

Всем доброго дня. Многие из вас уже видели расписание серии WCOOP, и основным событием этой серии будет не главное турнир за $5 200, а совсем другой. Турнир с взносом $51 000!!! За эти деньги в странах СНГ можно купить квартиру. По нынешнему курсу это почти 3,5 млн. рублей. В моем городе это очень хорошая квартира или дом.

Теперь спустимся на землю и постараемся разобраться. Для чего такой турнир в рамках данной серии? Гарантия данного турнира всего лишь $1 млн. и в данном турнире должно зарегистрироваться 20 человек, чтобы окупить его. Думаю, что игроков будет гораздо больше и предположу, что наберётся 30 участников.

Ведь такая сумма для игры в интернете может и многим по плечу, для того, чтобы оплатить бай-ин, но многие с радостью бы отдали ее в живом турнире, чем в онлайн. Почему спросите вы?

Все просто как никогда. В живом, дорогом турнире участвуют какие профессионалы так и различные бизнесмены и просто богачи. В данном же турнире на PokerStars соберутся лишь матерые профессионалы и никаких бизнесменов там и близко не будет. Игра будет между лучшими из лучших игроков.

Кто может принять участие в этом турнире из известных игроков? Уже зарегистрированы такие личности как Даниэль «KidPoker» Нигреану, Джейсон «JasonMercier» Мерсье и Айзек «Ike Haxton»Хэкстон.

Вместе с ними еще двое «Roma-Tilt» чемпион SCOOP-19-M из России и «I am Bobbie» игрок с Беларуси, который занял 4 место в турнире SCOOP-45-Н и заработал более $500k. Как видим, собираются очень лютые игроки. PokerStars необходимо весь турнир потом с открытыми картами и комментариями запустить, ведь турнир, ой какой будет.

И остальные игроки, которые зарегистрируются, будут не хуже представленных выше. Что тут еще можно сказать PokerStars продолжает удивлять и скорее от этого турнира зависит будущие турниры хайроллеров. Возможно это какой-то проверочный турнир. Ведь дорогую игру отняли у игроков на PokerStars, хотя таким как Исильдур это не мешает поднимать $3 млн. за неделю.

И как сказал Айзек Хэкстон «победа в данном турнире гораздо дороже той же победы в главном событии и дороже не с финансовой точки зрения, а с той, что в этом турнире хайроллеров будет лишь первый в истории победитель и потом, все остальные.

Да первопроходцем всегда быть приятно. Ведь именно его запомнят как первого победителя. Ну что же мне, как и многим другим остается лишь одно, болеть за наших игроков их уже двое!