Это был самый крупный «мейн» в истории ЕРТ в Праге, так что знаменитый покерный тур закончен на высокой ноте, хотя и все равно грустно.

Последнюю корону чемпиона в хедз-апе оспаривали голландец Яспер Мейер ван Путтен и венгр Мартон Чучор.

По условиям сделки между ними за первое место было оставлено €50,000, которые и ушли ван Путтену, получившему в итоге €699,300 призовых.

Венгру Чучору премия за второе место составила €630,000.

Питерс переоценил себя

Итак, в Главном событии играли рекордные 1,192 участника. Вероятно, немало игроков хотели войти в истории и как двукратные победители ЕРТ наряду с Викторией Корен-Митчелл, но более такого не случилось.

Хотя за столами можно было видеть десятки победителей предыдущих этапов ЕРТ. Однако среди участников финального стола 6-макс их уже не было.

Последняя "финалка" ЕРТ...

Впрочем, там и так было за кем посмотреть. Во-первых, известный американский игрок Дэвид Питерс, а также его соотечественница Саманта Коэн.

Во-вторых, сумел попасть за финалку и россиянин Сергей Петрушевский, компанию которому мог составить белорус Кирилл Родионов, занявший в итоге «лишь» 8-е место.

В итоге наш игрок занял 4-е место, сделав себе отличный новогодний подарок в 284,550 евро!

А в топ-3 произошел интересный момент: игроки долго обсуждали сделку, которая сорвалась по вине Питерса, потребовавшего себе больше денег, при том, что стек у него был наименьший.

Жадность сгубила американца, и вскоре он вылетел, «недобрав» почти 200,000 евро, которые мог получить при дележке.

Финальная раздача Европейского покерного тура:

Яспер Мейер ван Путтен:

Мартин Чучор:

Доска: --- ---

Итоговые выплаты ЕРТ Прага, «мейн»:

Место Имя Cтрана Призовые 1 Яспер Мейер ван Путтен Голландия €699,300* 2 Мартон Чучор Венгрия €630,000* 3 Дэвид Питерс США €397,300 4 Сергей Петрушевский Россия €284,550 5 Мариус Гирс Германия €203,800 6 Саманта Коэн США €145,900 7 Давид Лопес Лласер Испания €104,510 8 Кирилл Родионов Беларусь €74,850

И напоследок о ЕРТ…

- За 13 сезонов общая сумма призовых в ЕРТ превысила… 1 миллиард долларов, причем это случилось именно на последнем ЕРТ Прага!

Константин Пучков - кэш-машина ЕРТ.

- Саманта Коэн стала первой девушкой за финальным столом с момента победы Виктории Корен на ЕРТ в Сан-Ремо, где она стала единственной двукратной чемпионкой тура.

- Сальваторе Бонавена был последним чемпионом ЕРТ, который имел шанс повторить успех в Праге. Он вылетел на 24-м месте.

- ТВ-трансляции под брендом «ЕРТ Live Stream» больше не будет. В меню появится «PokerStars TV».

- Дэвиду Питерсу необходимо было финишировать не ниже третьего места, чтобы стать «Игроком года по версии GPI». Он закончил «мейн» третьим.

- Ежедневный ЕРТ фриролл на PokerStars имел 30,000 мест в последний день. Все места были заняты еще за 80 минут до старта!

- Константин Пучков стал лучшим игроков в истории ЕРТ по количеству ИТМ. Он попадал «в деньги» 86 раз. Ближе всех к нему расположились Пьер Невилль (67) и Ян Бендик (63).

И вот и все. ЕРТ закончен и уже лишь часть истории покера.

Портал RussiaPokerNews благодарит всех, кто был с нами и следил за событиями Европейского покерного тура.

Впрочем, уже 6 января на Багамах начнется новая эра покера – PokerStars Championship, о котором мы будем рассказывать не менее пристально.

До встречи!