Покер жесток лишь для определенной группы игроков, для тех, кто играет профессионально и зарабатывает этим на жизнь, для других покер лишь игра.

Когда я играл в покер ради удовольствия, я не обращал на такую вещь как дисперсия. Я знал о ней и что это такое, но особых ее проявлении в своей игре я не находил, до тех пор пока не начал плотно играть в турниры.

Дисперсия проявляется во всех типах игры, будь то кэш или МТТ, или даже СНГ. И для каждого игрока ее продолжительность разная, как и размеры проигрышей. Для меня самая глубокая отрицательная дисперсия в денежном эквиваленте вылилась в размер порядка $2 000.

Многие скажу, что это мелочь по сравнению с другими игроками, но другие игроки и играют турниры или кэш игру гораздо дороже.

И что самое интересно не важно, сколько вы выиграли за свою карьеру, дисперсия вас может подловить в самый не подходящий момент.

За примерами далеко ходить не придется Том Дван, Фил Хельмут, который на днях разбил свой телефон из-за очередного проигрыша, Патрик Антониус. Даже сам Крис Мурман, который вбухал огромное количество денег в беккин, который не то что не окупился, а даже не вышел в ноль. Что говорить тогда о простых рядовых игроках.

И скорее всего как раз из-за отрицательной дисперсии покер проявляет свою жестокость по отношению к игрокам. Ведь Дисперсия может длиться достаточно продолжительно время и если не иметь определенный запас банкролла, то можно готовить кредитку для нового депозита.

А в остальном покер достаточно приятная игра, в которой царит мир и спокойствие, ну временами, конечно же, случаются инциденты, но это редкие случай.

Если же вы только начинаете постигать все прелести игры и подумываете о полупрофессиональном старте, то изучите дисперсию, кто и как с ней борется, откуда ее ждать и как ее предвидеть.

Я не помню, кто сказал, но фраза заключалась в следующем «Давай те готовиться к плохому, хорошее само по себе придет. Так вот если вы будете готовы к отрицательной дисперсии, то вы сможете ее пережить.

Когда же придет положительная дисперсия, то необходимо из нее выжать все по полной, ну а дальше по старой программе, начать вновь готовиться к отрицательной ее части.

Судя по всему, моя отрицательная дисперсия начинает покидать меня и в ближайшее время настанет другой период в моей игре.

Самый лучший способ борьбы с дисперсией, обучение и разбор своих раздач, благодаря изучению своих ошибок ваша игра выйдет на новый уровень.