Во время этапа Европейского покерного тура на этом острове также проходит и серия IPT (Итальянский покерный тур), в которой за финальный стол «мейна» (бай-ин 1,100 евро) попали сразу три представителя нашей страны.

И если появление среди участников финала Александра Лахова более, чем «предсказуемый» вариант, то Владимир Шабалин стал дебютантом игры на таком уровне.

До этого он лишь раз попадал «в деньги» в живых турнирах, выиграв 17 тысяч долларов. Конечно, в онлайн его достижения куда-более значимы, ибо Шабалин стал третьим в истории игроком, набившим 10 млн. VPP-очков на PokerStars.

Владимир Шабалин.

Компанию им в Топ-6 составили весьма известные игроки – поляк Доминик Панька и немец Исмаэль Боянг, а также итальянец Франческо Леотта и француз Йохан Жилбер.

В итоге, победа в турнире и более 100 тысяч евро призовых достались Боянгу, выигравшему в хедз-апе у Леотта.

Шабалин сумел занять третье место, а Лахов лишь 6-е, став первой жертвой немца – сет четверок против сета семерок. Причем россиянину сет доехал на терне, а Боянгу на ривере.

Финальные выплаты «мейна» IPT Мальта:

Исмаэль Боянг (Германия) - €101,940 Франческо Леотта (Италия) - €75,690 Владимир Шабалин (Россия) - €56,200 Йохан Жилбер (Франция) - €41,720 Доминик Панька (Польша) - €30,970 Александр Лахов (Россия) - €23,000

Булдыгин и Трояновский не остановили Фаста

Немецкий покерный про-игрок Дитрих Фаст стал победителем однодневного турнира хайроллеров с бай-ином в 10 тысяч евро (с одним ре-энтри).

Владимир Трояновский.

За этот успех немцу досталось €174,600, в то время как его соперник по хедз-апу – россиянин Вячеслав Булдыгин – получил лишь €126,300.

Также за финальным столом побывал и Владимир Трояновский, который на этот раз довольствовался лишь 7-м местом.

Впрочем, состав «финалки» был весьма звездный – американец Пратьюш Буддига, итальянец Дарио Саммартино, бельгиец Давиди Китаи, азербайджанец Рамин Хаджиев. И лишь турок Орпен Кисачикоглу выглядел явно «лишним» за этим столом, что и подтвердилось его быстрым вылетом.

Результаты EPT Malta €10k Single-Entry Rebuy:

Дитрих Фаст (Германия) – €174,600 Вячеслав Булдыгин (Россия) - €126,300 Дарио Саммартино (Италия) - €81,480 Пратьюш Буддига (США) - €61,690 Рамин Хаджиев (Азербайджан) - €47,720 Давиди Китаи (Бельгия) - €37,250 Владимир Трояновский (Россия) - €29,680 Орпен Кисачикоглу (Турция) - €23,280

Сегодня, кроме старта Главного события ЕРТ Мальта с бай-ином в 5,300 евро, пройдет еще и финальный стол турнира хайроллеров IPT (бай-ин - €2,000), который можно будет увидеть в прямой видео-трансляции с открытыми картами.

Комментировать сие действие будут Илья Городецкий и Денис Григорьев, а сама видео-трансляции находится здесь.