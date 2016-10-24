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Первые успехи россиян на ЕРТ Мальта - 2016

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ЕРТ Мальта - "мейн" начнется сегодня.
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Главное событие серии ЕРТ на Мальте стартует сегодня, но наши игроки уже отметились рядом успешных выступлений в сайд-ивентах.

Во время этапа Европейского покерного тура на этом острове также проходит и серия IPT (Итальянский покерный тур), в которой за финальный стол «мейна» (бай-ин 1,100 евро) попали сразу три представителя нашей страны.

И если появление среди участников финала Александра Лахова более, чем «предсказуемый» вариант, то Владимир Шабалин стал дебютантом игры на таком уровне.

До этого он лишь раз попадал «в деньги» в живых турнирах, выиграв 17 тысяч долларов. Конечно, в онлайн его достижения куда-более значимы, ибо Шабалин стал третьим в истории игроком, набившим 10 млн. VPP-очков на PokerStars.

EPT13Malta Vladimir Shabalin IPT Main Event Manuel Kovsca 32
Владимир Шабалин.

Компанию им в Топ-6 составили весьма известные игроки – поляк Доминик Панька и немец Исмаэль Боянг, а также итальянец Франческо Леотта и француз Йохан Жилбер.

В итоге, победа в турнире и более 100 тысяч евро призовых достались Боянгу, выигравшему в хедз-апе у Леотта.

Шабалин сумел занять третье место, а Лахов лишь 6-е, став первой жертвой немца – сет четверок против сета семерок. Причем россиянину сет доехал на терне, а Боянгу на ривере.

Финальные выплаты «мейна» IPT Мальта:

  1. Исмаэль Боянг (Германия) - €101,940
  2. Франческо Леотта (Италия) - €75,690
  3. Владимир Шабалин (Россия) - €56,200
  4. Йохан Жилбер (Франция) - €41,720
  5. Доминик Панька (Польша) - €30,970
  6. Александр Лахов (Россия) - €23,000

Булдыгин и Трояновский не остановили Фаста

Немецкий покерный про-игрок Дитрих Фаст стал победителем однодневного турнира хайроллеров с бай-ином в 10 тысяч евро (с одним ре-энтри).

Troy2
Владимир Трояновский.

За этот успех немцу досталось €174,600, в то время как его соперник по хедз-апу – россиянин Вячеслав Булдыгин – получил лишь €126,300.

Также за финальным столом побывал и Владимир Трояновский, который на этот раз довольствовался лишь 7-м местом.

Впрочем, состав «финалки» был весьма звездный – американец Пратьюш Буддига, итальянец Дарио Саммартино, бельгиец Давиди Китаи, азербайджанец Рамин Хаджиев. И лишь турок Орпен Кисачикоглу выглядел явно «лишним» за этим столом, что и подтвердилось его быстрым вылетом.

Результаты EPT Malta €10k Single-Entry Rebuy:

  1. Дитрих Фаст (Германия) – €174,600
  2. Вячеслав Булдыгин (Россия) - €126,300
  3. Дарио Саммартино (Италия) - €81,480
  4. Пратьюш Буддига (США) - €61,690
  5. Рамин Хаджиев (Азербайджан) - €47,720
  6. Давиди Китаи (Бельгия) - €37,250
  7. Владимир Трояновский (Россия) - €29,680
  8. Орпен Кисачикоглу (Турция) - €23,280

Сегодня, кроме старта Главного события ЕРТ Мальта с бай-ином в 5,300 евро, пройдет еще и финальный стол турнира хайроллеров IPT (бай-ин - €2,000), который можно будет увидеть в прямой видео-трансляции с открытыми картами.

Комментировать сие действие будут Илья Городецкий и Денис Григорьев, а сама видео-трансляции находится здесь.

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