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Первые успехи россиян на ЕРТ Мальта - 2016
Главное событие серии ЕРТ на Мальте стартует сегодня, но наши игроки уже отметились рядом успешных выступлений в сайд-ивентах.
Во время этапа Европейского покерного тура на этом острове также проходит и серия IPT (Итальянский покерный тур), в которой за финальный стол «мейна» (бай-ин 1,100 евро) попали сразу три представителя нашей страны.
И если появление среди участников финала Александра Лахова более, чем «предсказуемый» вариант, то Владимир Шабалин стал дебютантом игры на таком уровне.
До этого он лишь раз попадал «в деньги» в живых турнирах, выиграв 17 тысяч долларов. Конечно, в онлайн его достижения куда-более значимы, ибо Шабалин стал третьим в истории игроком, набившим 10 млн. VPP-очков на PokerStars.
Компанию им в Топ-6 составили весьма известные игроки – поляк Доминик Панька и немец Исмаэль Боянг, а также итальянец Франческо Леотта и француз Йохан Жилбер.
В итоге, победа в турнире и более 100 тысяч евро призовых достались Боянгу, выигравшему в хедз-апе у Леотта.
Шабалин сумел занять третье место, а Лахов лишь 6-е, став первой жертвой немца – сет четверок против сета семерок. Причем россиянину сет доехал на терне, а Боянгу на ривере.
Финальные выплаты «мейна» IPT Мальта:
- Исмаэль Боянг (Германия) - €101,940
- Франческо Леотта (Италия) - €75,690
- Владимир Шабалин (Россия) - €56,200
- Йохан Жилбер (Франция) - €41,720
- Доминик Панька (Польша) - €30,970
- Александр Лахов (Россия) - €23,000
Булдыгин и Трояновский не остановили Фаста
Немецкий покерный про-игрок Дитрих Фаст стал победителем однодневного турнира хайроллеров с бай-ином в 10 тысяч евро (с одним ре-энтри).
За этот успех немцу досталось €174,600, в то время как его соперник по хедз-апу – россиянин Вячеслав Булдыгин – получил лишь €126,300.
Также за финальным столом побывал и Владимир Трояновский, который на этот раз довольствовался лишь 7-м местом.
Впрочем, состав «финалки» был весьма звездный – американец Пратьюш Буддига, итальянец Дарио Саммартино, бельгиец Давиди Китаи, азербайджанец Рамин Хаджиев. И лишь турок Орпен Кисачикоглу выглядел явно «лишним» за этим столом, что и подтвердилось его быстрым вылетом.
Результаты EPT Malta €10k Single-Entry Rebuy:
- Дитрих Фаст (Германия) – €174,600
- Вячеслав Булдыгин (Россия) - €126,300
- Дарио Саммартино (Италия) - €81,480
- Пратьюш Буддига (США) - €61,690
- Рамин Хаджиев (Азербайджан) - €47,720
- Давиди Китаи (Бельгия) - €37,250
- Владимир Трояновский (Россия) - €29,680
- Орпен Кисачикоглу (Турция) - €23,280
Сегодня, кроме старта Главного события ЕРТ Мальта с бай-ином в 5,300 евро, пройдет еще и финальный стол турнира хайроллеров IPT (бай-ин - €2,000), который можно будет увидеть в прямой видео-трансляции с открытыми картами.
Комментировать сие действие будут Илья Городецкий и Денис Григорьев, а сама видео-трансляции находится здесь.
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