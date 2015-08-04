Быстрые турниры типа Spin&Go и подобные нацелены на новичков и основная задача подобных турниров быстро изъять всё, что есть у игрока и положить в копилку рума.

Лично мне формат таких турниров как Spin&Go, Jackpot СНГ симпатичен, но есть одно но! Кажется, нас обманули и обманывают очень жестко. Это лишь мои догадки и я не хочу никого обидеть, но турниры Spin&Go явно нацелены на то, чтобы «раздеть» игроков догола. И счетчик выпадения призового фонда больше 2 бай-инов как будто не рассчитан.

И мне кажется, что турниры Spin&Go на сегодняшний день дают основную прибыль PokerStars. Понятное дело, что они должны получать прибыль, но так же необходимо, чтобы игроки выигрывали. Да, было разыграно $4 млн. в $5 турнирах, два из которых ушли в Россию, два других в другие страны.

И я считаю, а может и не только я это отличный маркетинговый ход! Поток игроков новичков и не только из России просто хлынул играть в эти турниры. Я и в них бился, но пришел к выводу, что подобные турниры играть в других румах, где призовой фонд выпадает по-другому, ни как в PokerStars.

Тот же FullTilt те же турниры, там все по-другому, размер призовых которые у меня выпали куда лояльнее. И на максимальный джек-пот я попал, да и постоянно там призы не только 2 бай-ина.

На сегодняшний день Spin&Go можно считать лотереей, хоть кто-то из игроков доказывал, что зарабатывать ими можно, но такой игрок один на миллион. Посчитать сколько будет 2+2, могут все, кто играет в покер, так давай те прикинем.

Наши шансы попасть за стол с призом в $3 000, играя долларовый Spin&Go, равны 1 к 100к. Получается, чтобы играть их хотя бы в ноль, я не говорю о прибыли, нужно выигрывать каждый второй, ну а если в минимальную прибыль, то два турнира из трех и то, скорее всего выигрывая два из трех турниров, мы будет играть в ноль.

И еще один момент, никто не может доказать то, что Spin&Go с максимальным призовым фондом выпадают на определенной регулярной основе. Такой факт никто не проверит т.к. нет какой-то организации, которая бы контролировала подобное. А тем временем PokerStars набивает свои карманы приличными финансами.

Каков итог, я начинаю соглашаться с теми игроками, которые утверждали, что такая игра убьет онлайн покер, хотя раньше я был другого мнения.

Благодаря таким турнирам как Spin&Go можно смело сказать, что покер это азартная игра и умение, мастерство, математика, психология и многое другое не относятся к онлайн покеру, а это очень обидно.