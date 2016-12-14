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Леон Цукерник выиграл последний супер-хайроллер ЕРТ в Праге
За последние годы в этом турнире побеждали немало известных профессионалов, включая Оле Шемиона, Виктора Блома или Эрика Сайдела, теперь пришло время «любителя».
Невероятно, но факт. Последний в истории ЕРТ супер-хайроллер выиграл Леон Цукерник – глава King’s казино в Розвадове.
В хедз-апе он одолел британского про-игрока Чарли Каррела, получив за свои усилия €741,100.
Уходит целая эпоха…
В предстоящую неделю мы еще увидим много «последних» событий, ибо этот этап ЕРТ в Праге закроет 13-летнюю историю серии, ставшей одним из символов современного покера.
На этот раз желающих заплатить по 50 тысяч евро собралось лишь 49 человек, против 56 годом ранее.
Впрочем, в списке участников было достаточно известных персон: Стив О’Двайер, Айзек Хэкстон, Мустафа Канит, Владимир Трояновский, Макс Сильвер, Оле Шемион и многие другие.
Однако финальную главу писали другие люди – Цукерник и Каррел. Причем они оба сделали по ре-энтри, и, как видим, совсем не зря.
По ходу хедз-апа преимущество Цукерника достигало 3 к одному, пока не случилась и финальная раздача, в которой владелец казино имел на руках К-J против А-К Каррела, но фортуна последнему отказала в сотрудничестве.
Отметим и попадание за финальный стол россиянина Вячеслава Булдыгина, который занял 4-е место, получив порядка четверти миллиона евро за свои старания.
Интересно, что днем ранее он уже отметился попаданием в деньги в хайроллере за 10 тысяч евро (17 место).
|
1
|
Леон Цукерник
|
Чехия
|
€741,100
|
2
|
Чарли Каррел
|
Великобритания
|
€535,250
|
3
|
Юха Хелппи
|
Финляндия
|
€341,150
|
4
|
Вячеслав Булдыгин
|
Россия
|
€258,800
|
5
|
Пол Ньюи
|
Великобритания
|
€200,000
|
6
|
Юлиан Томас
|
Германия
|
€152,915
|
7
|
Энтони Зинно
|
США
|
€123,520
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