Для этого ему понадобилось выиграть всего лишь один турнир, который длился всего 3 дня. Однако ранее в списке он был за пределами первых 3,000 позиций.

Очевидно, что это был необычный турнир.

Элтон Цанг выиграл первый «пригласительный» турнир Big One for One Drop в Монте-Карло, который имел бай-ин в размере 1 миллиона евро.

Организатором столь дорогой игры стал давний фанат покера и основатель цирка «Дю Солей» канадец Ги Лалиберте, сумевший пригласить в Монако еще 25 участников этого ивента.

Это был крупнейший в истории покера турнир с точки зрения бай-ина, сгенерировав призовой фонд в €24,888,892, из которых порядка 3 миллионов евро ушло в благотворительный фонд Лалиберте – One Drop Foundation, который старается дать чистую воду в тех странах, где есть ее дефицит.

В итоге, в хедз-ап турнира вышли Цанг и представитель нашей страны Анатолий Гуртовой, которые и сразились за призовые в размере €11,111,111.

Впрочем, за второе место россиянин получил весьма приличные €5,427,781.

Саломон, Вулгарис, Пэнтлинг на «финалке»

В пятницу в турнире стартовали 26 участников, из которых во второй день – в субботу, перешли только 8 лучших, чиплидеров из которых был канадский некогда профессиональный игрок в покер Эндрю «clockwyze» Пэнтлинг.

Анатолий Гуртовой.

Бывший участник хедз-ап Гранд-финала в Монте-Карло уверенно шел к победе, но покерная фортуна на этот раз ему изменила, отправив на 6-е место.

Впрочем, оно все же было первым в списке призовых мест, так что 1,5 миллиона евро он все же получил.

Зато наш Анатолий Гуртовой ударно провел второй день, добравшись до хедз-апа. Разовый выигрыш почти 5,5 миллионов евро стал крупнейшим не только в его карьере, но и рекордом для постсоветского пространства.

Отметим, что за финальный стол пробрался и житель Монако Харалобос Вулгарис, который в итоге стал баббл-боем.

Зато преуспел в турнире шоумен с той стороны Атлантики Рик Саломон, занявший третье место (призовые - €3,000,000).

Также попал в деньги еще один бывший участник «финалки» WSOPE Джеймс Борд, финишировавший на четвертой позиции.

Финальные выплаты: