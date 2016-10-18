RussiaPokerNews.com - это русскоязычный вариант самого известного в мире портала об онлайн покере - PokerListings.com. Каждый день мы работаем для вас, чтобы этот интернет-ресурс был бы не только азбукой игры в покер, но и вашим полноценным партнером в мире самой распространненой карточной игры, которая уже давно относится к профессиональному спорту. Причем достичь вершин в игре может каждый - здесь нет никаких ограничений, нужны лишь банальные терпение и труд, а остальное прийдет с опытом.
Элтон Цанг выиграл хедз-ап у Анатолия Гуртового за 11 миллионов евро
Уроженец Канады, но выросший в Гонконге Элтон Цанг за один вечер стал 21-м в списке больше всего выигравших игроков в покер в истории.
Для этого ему понадобилось выиграть всего лишь один турнир, который длился всего 3 дня. Однако ранее в списке он был за пределами первых 3,000 позиций.
Очевидно, что это был необычный турнир.
Элтон Цанг выиграл первый «пригласительный» турнир Big One for One Drop в Монте-Карло, который имел бай-ин в размере 1 миллиона евро.
Организатором столь дорогой игры стал давний фанат покера и основатель цирка «Дю Солей» канадец Ги Лалиберте, сумевший пригласить в Монако еще 25 участников этого ивента.
Это был крупнейший в истории покера турнир с точки зрения бай-ина, сгенерировав призовой фонд в €24,888,892, из которых порядка 3 миллионов евро ушло в благотворительный фонд Лалиберте – One Drop Foundation, который старается дать чистую воду в тех странах, где есть ее дефицит.
В итоге, в хедз-ап турнира вышли Цанг и представитель нашей страны Анатолий Гуртовой, которые и сразились за призовые в размере €11,111,111.
Впрочем, за второе место россиянин получил весьма приличные €5,427,781.
Саломон, Вулгарис, Пэнтлинг на «финалке»
В пятницу в турнире стартовали 26 участников, из которых во второй день – в субботу, перешли только 8 лучших, чиплидеров из которых был канадский некогда профессиональный игрок в покер Эндрю «clockwyze» Пэнтлинг.
Бывший участник хедз-ап Гранд-финала в Монте-Карло уверенно шел к победе, но покерная фортуна на этот раз ему изменила, отправив на 6-е место.
Впрочем, оно все же было первым в списке призовых мест, так что 1,5 миллиона евро он все же получил.
Зато наш Анатолий Гуртовой ударно провел второй день, добравшись до хедз-апа. Разовый выигрыш почти 5,5 миллионов евро стал крупнейшим не только в его карьере, но и рекордом для постсоветского пространства.
Отметим, что за финальный стол пробрался и житель Монако Харалобос Вулгарис, который в итоге стал баббл-боем.
Зато преуспел в турнире шоумен с той стороны Атлантики Рик Саломон, занявший третье место (призовые - €3,000,000).
Также попал в деньги еще один бывший участник «финалки» WSOPE Джеймс Борд, финишировавший на четвертой позиции.
Финальные выплаты:
|Место
|ИГРОК
|СТрана
|ПРИЗ
|1
|Элтон Цанг
|Гонконг
|€11,111,111
|2
|Анатолий Гуртовой
|Россия
|€5,427,781
|3
|Рик Саломон
|США
|€3,000,000
|4
|Джеймс Борд
|Великобритания
|€2,100,000
|5
|Гэри Катц
|США
|€1,750,000
|6
|Эндрю Пэнтлинг
|Канада
|€1,500,000
Тебе также может понравиться
Лучшие покерные сайты - Наш выбор
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|3
|PokerStars
|$600
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
Новые видео »
Лента твитов POKERLISTINGS.RU
Свежее из блогов »
-
Видео недели: Долгий, долгий путь к натсуДэн «KingDan» Смит, наверное, один из лучших турнирных игроков в мире. Такие игроки как он...11 Октябрь 2016
-
Покер видео недели: 200,000 евро на пятерых в одной раздаче!Если вы много времени проводите в казино или покер румах, то, скорее всего, встречали немало...5 Октябрь 2016
- Смотреть все блоги »
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев