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Выиграй поездку на ЕРТ Прага в благотворительном турнире PokerListings
Специальный благотворительный турнир, организованный совместно PokerListings, PokerStars и Portomaso Casino, пройдет на Мальте в эту субботу 3 декабря.
Игра пройдет в формате Техасского холдема с умеренным бай-ином в 50 евро. Кстати, будут возможны и неограниченные ребаи по 20 евро, а также один аддон за те же самые 20 евро.
Все эти деньги пойдут в специальный фонд Malta Community Chest Fund Foundation, а также для организации Heritage Malta, которая приложила немало усилий, чтобы этот турнир состоялся.
За 1 место – ЕРТ Прага
И, хотя это благотворительный турнир, не стоит думать, что игрокам в нем «ничего не светит» с точки зрения призовых.
Конечно, прямых денежных выплат не будет, но PokerListings, PokerStars и Betsafe приготовили для игроков специальный «призовой фонд», в котором можно выиграть:
- За 1 место – пакет участника ЕРТ Прага – 2016
- За 2 место – бай-ин в «Битву за Мальту – 2017»
- За 3 место – бай-ин в турнир StanleyBet
Отметим, что пакет участника ЕРТ Прага включает в себя не только бай-ин в Главное событие Eureka-тур стоимостью в 1,100 евро (9-13 декабря 2016 года), но и проживание в отеле, равно как и авиабилеты.
Помните, что предстоящий этап ЕРТ будет последним в истории Европейского покерного тура, так что благодаря PokerStars у вас есть отличная возможность вписать свое имя в историю.
За второе место в нашем благотворительном турнире полагается бай-ин стоимостью 550 евро в Главное событие «Битвы за Мальту – 2017».
Кстати, в этом году «Битва» снова собрала рекордные 1,813 участников, что позволило победителю – Роберту Берглунду из Швеции увезти домой главный приз в 160,000 евро!
Да, и во время благотворительного турнира до 23:00 будет работать Open-бар в казино.
Структура турнира:
- Бай-ин: 50 евро, nofee
- Стек: 15,000
- Неограниченные ребаи: €20/15,000
- Ад-дон (один): €20/20,000
- Уровни: по 20 минут
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