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«Тре Крунур» атакует «Битву за Мальту – 2016»
Сразу три игрока из Швеции сумели пробиться за финальный стол юбилейной «Битвы за Мальту».
Иначе говоря, треть из призовых мест «финалки» уедет в Швецию благодаря стараниям Расмуса Эрикссона, Роберта Берглунда и Йонаса Хянерта.
Впрочем, пока больше всех шансов на выигрыш главного приза размером в €160,000 у чиплидера из Ирландии - Джона Финнигана, который имеет накануне старта «финалки» 10,8 миллиона фишек.
Остальную часть финального стола представляют два итальянца, один норвежец, испанец и единственный гость из-за океана – игрок из США Лоуренс Брандт.
Итак, полный чипкаунт «финалки» выглядит так:
Джон Финниган (Ирландия) – 10,840,000
Расмум Эрикссон (Швеция) – 8,795,000
Лоуренс Брандт (США) – 8,000,000
Флавиано Каммисули (Италия) – 6,215,000
Гонзало Про Фернандез (Испания) – 2,900,000
Роберт Берглунд (Швеция) – 2,895,000
Роберт Сверре Эйк (Норвегия) – 2,500,000
Джорджио Лигасакки (Италия) – 2,200,000
Йонас Хянерт (Швеция) – 1,000,000
Третий день получился недолгим
Всему виной активная игра участников турнира, которые порой показывали весьма нетривиальные решения в раздачах.
Так что в турбо-режиме за День 3 мы потеряли 63 игроков, на вылеты которых ушло «лишь» 7 часов, не считая перерыва на обед, на который мы даже не успели уйти.
Одним из первых вылетел вчера последний финалист прошлого года итальянец Джузеппе Гримальди, а также известный немецкий игрок Камило Хернандес.
В середине дня мы лишились Роджера Нильсена, который получил, наверное, самый обидный бед-бит за весь турнир.
Выставившись олл-ин с А-А против А-К Расмуса Эрикссона, еще на флопе J-7-2 он чувствовал себя отлично, но затем терном и ривером пришли два короля! Невероятно.
В итоге, Эрикссон дошел до финального стола со вторым стеком.
А третий стек «финалки» у американца Лоуренса Брандта, который был проездом на Мальте, но как уроженец Техаса не смог пройти мимо турнира по техасскому холдему.
Итальянцы любят «Битву»
Похоже, что «Битва за Мальту» не может пройти без итальянских игроков. Их по традиции здесь больше, чем кого-либо, и за финальный стол они попадают регулярно.
Вот и на этот раз сразу двое них них пробились в решающий день: Флавиано Каммисули (6,2 миллиона фишек) и Джорджио Легасакки (2,2 миллиона фишек).
Также за место на мальтийском покерном Олимп поборются испанец Гонзало Про Фернандез (2,9 млн) и норвежец Роберт Сверре Эйк (2,5 млн).
Финальный стол «Битвы за Мальту – 2016» начнется в понедельник 7 ноября в 15:00 по местному времени (17:00 по Москве), и вы можете следить за ним не только к текстовой трансляции, но и смотреть турнир в видео-трансляции с комментариями Роланда Бутби в прямом эфире здесь!
Обзор Дня 3 на видео
И, как обычно, если вы пропустили вчерашняя трансляцию турнира, то самое интересное можно найти в специальном видео обзоре Дня 3 ниже.
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