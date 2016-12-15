RussiaPokerNews.com - это русскоязычный вариант самого известного в мире портала об онлайн покере - PokerListings.com. Каждый день мы работаем для вас, чтобы этот интернет-ресурс был бы не только азбукой игры в покер, но и вашим полноценным партнером в мире самой распространненой карточной игры, которая уже давно относится к профессиональному спорту. Причем достичь вершин в игре может каждый - здесь нет никаких ограничений, нужны лишь банальные терпение и труд, а остальное прийдет с опытом.
Стю Ангер, «Битва за Мальту» и другие лучшие наши видео за 2016 год!
Уже скоро 2016 год останется в истории, а значит пора вспомнить, из чего он состоял, и какие среди наших видео были лучшими, а также наиболее востребованными.
Сегодня мы представляем вам наши видео хит-парад – «Топ-6», куда вошли только избранные материалы.
Это и лучшие документальные серии, и практическое пособие по домашней сборке покерного стола, а также видео с приключений нашей команды на крупнейших покерных турнирах, а также в свободное время.
И все же, начнем с лучшего. А тут, без сомнений, на первом месте нашего хит-парада будет 14-минутный документальный фильм о легендарном Стю Ангере, который в 1997-м году выиграла в третий раз Главное событие WSOP, но в поединке с самим собой оказался бессилен…
В этом видео вы все узнаете из уст очевидцев событий и лучших друзей Ангера – бэкера Билли Бакстера, дружившего с ним тогда Майка Секстона, и таких нерядовых персон в мире покера, как Фила Хельмута, Нолана Далла и Энди Блэка.
Послед двух побед на «мейнах» WSOP в 1980 и 1981 годах, звезда Стю Ангера засияла на небосводе Лас-Вегасе ярче других. Его по праву считали лучшим игроком в карты на тот момент, а может и вообще в истории.
Однако, как это часто бывает, ему не удалось пройти медные трубы и полтора десятка следующих лет Ангер провел, чередуя победы в карточных играх и «заливы денег» на скачках в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Впрочем, не будем больше о грустном.
Лучше отметим второе место хит-парада – «Прыжки со скалы» в Ванкувере, где компанию нашей команде составил известный покерный про Бен Вилинофски.
Однако, смотрите все своими глазами, это куда интересней!
Тебе также может понравиться
Лучшие покерные сайты - Наш выбор
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|3
|PokerStars
|$600
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
Новые видео »
Лента твитов POKERLISTINGS.RU
Свежее из блогов »
-
Видео недели: Долгий, долгий путь к натсуДэн «KingDan» Смит, наверное, один из лучших турнирных игроков в мире. Такие игроки как он...11 Октябрь 2016
-
Покер видео недели: 200,000 евро на пятерых в одной раздаче!Если вы много времени проводите в казино или покер румах, то, скорее всего, встречали немало...5 Октябрь 2016
- Смотреть все блоги »
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев