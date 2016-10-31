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Топ-5 новинок на «Битве за Мальту - 2016»!
Упрощенная регистрация, специальные VIP-вечеринки для наших гостей, Live-трансляция, благотворительная акция и участник «Ноябрьской девятки» - это, а также и другие «инновации» ждут участников «Битвы за Мальту» в этом году.
Каждый год мы стараемся улучшить наш турнир, так что ниже вы найдете исчерпывающую информацию обо всех наших новинках для юбилейного турнира.
Нет бесконечным листам ожидания!
В предыдущие турниры это было действительно проблемой, но теперь она решена окончательно.
Никаких больше часов ожидания для игроков сайд-ивентов перед игровыми столами.
Теперь, купив бай-ин в турнире, мы берем ваш телефонный номер, и, как только будет близка ваша очередь, вы получите автоматический смс с запасом времени для того, чтобы подойти к своему столу вовремя.
Live-стрим с финального стола
Впервые вы сможете увидеть «финалку» с нашего турнира своими глазами да еще и с показом закрытых карт!
Совсем скоро вы узнаете, кто будет спонсором этой трансляции, и кто будет ее комментировать, но, поверьте нам, это будут известные персоны в мире покера.
Заходите почаще на страницу новостей турнира, чтобы первыми узнать их имена.
Кстати, не забудьте и о текстовой трансляции турнира на русском языке, которая будет доступна здесь.
С «Ноябрьской девятки» на «Битву за Мальту»
В нашем турнире уже играли участники «финалки» Главного события WSOP – бельгиец Пьер Невилль и норвежец Феликс Стефенсен – но в этот раз у нас есть шанс увидеть игрока, который летит сюда напрямую из Лас-Вегаса.
Так сказать, с корабля на бал, и имя ему – Фернандо Понс!
Испанец попал в «Ноябрьскую девятку» с самым коротким стеком, и пройти далее у него не получилось.
Так что «Битва за Мальту» - это его второй шанс.
Вечеринки и Deepend из Голландии
Одна из главных особенностей нашего турнира – это ежедневные вечеринки для наших игроков и гостей турнира.
Крупнейшая из них – VIP – пройдет в клубе Sky, и она будет еще больше, чем в прошлом году, когда казалось, что лучше или больше уже некуда.
Специальный гость вечеринки - DJ duo Deepend из Голландии, что гарантирует вам лучшую музыку.
У Deepend миллионы кликов на YouTube, а сейчас они делают тур по Европе, в рамках которого и поставят свои сеты на «Битве».
Итак, 5 ноября, до встречи в Sky Club.
«Крэйзи Пайнаппл» и «Мовембер»
Для самых «крейзи»-игроков на турнире мы предложим сыграть в турнире по Crazy Pineapple.
И в рамках него у вас будет возможность поучаствовать в благотворительности.
Кто то скажет, что просмотр игры в карты может быть настолько же скучным, как и ожидание роста усов, но это именно то, что мы собираемся сделать.
В партнерства с движением «Мовембер» («Усатый ноябрь», - в вольном переводе), мы поддержим борьбу с раком простаты, отрастив усы.
А если у вас не растут усы, то вы можете купить их у нас.
Купил усы – и ты поддержал благотворительный проект!
Следите за новостями «Битвы за Мальту» и все узнаете первыми.
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