Каждый год мы стараемся улучшить наш турнир, так что ниже вы найдете исчерпывающую информацию обо всех наших новинках для юбилейного турнира.

Нет бесконечным листам ожидания!

В предыдущие турниры это было действительно проблемой, но теперь она решена окончательно.

Никаких больше часов ожидания для игроков сайд-ивентов перед игровыми столами.

Без потерь времени.

Теперь, купив бай-ин в турнире, мы берем ваш телефонный номер, и, как только будет близка ваша очередь, вы получите автоматический смс с запасом времени для того, чтобы подойти к своему столу вовремя.

Live-стрим с финального стола

Впервые вы сможете увидеть «финалку» с нашего турнира своими глазами да еще и с показом закрытых карт!

Совсем скоро вы узнаете, кто будет спонсором этой трансляции, и кто будет ее комментировать, но, поверьте нам, это будут известные персоны в мире покера.

Заходите почаще на страницу новостей турнира, чтобы первыми узнать их имена.

Кстати, не забудьте и о текстовой трансляции турнира на русском языке, которая будет доступна здесь.

С «Ноябрьской девятки» на «Битву за Мальту»

В нашем турнире уже играли участники «финалки» Главного события WSOP – бельгиец Пьер Невилль и норвежец Феликс Стефенсен – но в этот раз у нас есть шанс увидеть игрока, который летит сюда напрямую из Лас-Вегаса.

Так сказать, с корабля на бал, и имя ему – Фернандо Понс!

Можно и так!

Испанец попал в «Ноябрьскую девятку» с самым коротким стеком, и пройти далее у него не получилось.

Так что «Битва за Мальту» - это его второй шанс.

Вечеринки и Deepend из Голландии

Одна из главных особенностей нашего турнира – это ежедневные вечеринки для наших игроков и гостей турнира.

Крупнейшая из них – VIP – пройдет в клубе Sky, и она будет еще больше, чем в прошлом году, когда казалось, что лучше или больше уже некуда.

Специальный гость вечеринки - DJ duo Deepend из Голландии, что гарантирует вам лучшую музыку.

У Deepend миллионы кликов на YouTube, а сейчас они делают тур по Европе, в рамках которого и поставят свои сеты на «Битве».

Итак, 5 ноября, до встречи в Sky Club.

«Крэйзи Пайнаппл» и «Мовембер»

Для самых «крейзи»-игроков на турнире мы предложим сыграть в турнире по Crazy Pineapple.

Это ваш шанс!

И в рамках него у вас будет возможность поучаствовать в благотворительности.

Кто то скажет, что просмотр игры в карты может быть настолько же скучным, как и ожидание роста усов, но это именно то, что мы собираемся сделать.

В партнерства с движением «Мовембер» («Усатый ноябрь», - в вольном переводе), мы поддержим борьбу с раком простаты, отрастив усы.

А если у вас не растут усы, то вы можете купить их у нас.

Купил усы – и ты поддержал благотворительный проект!

Следите за новостями «Битвы за Мальту» и все узнаете первыми.