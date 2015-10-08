Топ-10 плохих вещей, недопустимых в онлайн покере

В мире онлайн покера, к сожалению, существует достаточно много вещей, которые расстраивает и мириться с ними нельзя.

Далее текст: Кен Ленаард (Швеция)

И сейчас речь даже не идет от таких глупостях, как писать комментарии в чате наподобие «Это была плохая игра, мистер Isildur1. Вам надо лучше балансировать ваш диапазон». И не о том, что нельзя переводить деньги «приятелю по игру» только потому, что он обещает их вернуть.

Поговорим о более простых истинах, которые лучше не делать во время игры в онлайн покер.

10. Слоуролл

Зачем люди это делают? Ведь ваш оппонент, скорее всего, этого даже не заметит, играю за 8 столами разом. А если и заметит, то вряд ли расстроится.

Единственное, чего вы этим добьетесь, это то, что украдете по 10 секунд из жизни остальных соперников за столом, включая и свою. А еще кто-то подумает, что вы просто дурачек.

9. Затягивать «время на подумать»

Смотри выше. Причины те же. Никто не заметит и не обратит внимания.

8. Выиграть и покинуть стол

Есть лишь одна причина так сделать – это прекратить проигрывать деньги потому, что вы фиш. И своим поступком вы лишь телеграфируете регулярам об этом, настраивая их на правильную охоту за вами.

7. Рассказывать истории о бэд-битах в чате

Никого это не волнует и никто не слушает. Ну разве что вашим друзьям это будет интересно.

Вы серьезно думаете, что кто-то читает чат во время игры? Или им интересны чужие истории бэд-битов? Расслабьтесь, в 99,9% случаев над вашими рассказами просто поржут по ту сторону экрана, даже не вчитываясь в суть.

6. «Пару знаков»

Пару обидных символов в чате никого не обидят, а лишь докажут, что вы зловредный ботаник в реальной жизни.

Разве это месть? Станет ли проще жить после этого глядя в зеркало? От этих кликов у вас бицепсы не вырастут, зато эксплойтить вас будут куда чаще в покере.

5. Пытаться объяснить свою плохую игру

Опять же, никому неинтересно слышать ваши причины, почему сыграли как осел. Особенно человеку, который только что получил от вас изрядный куш. Максимум, что он услышит в ваших словах – это «бу-бу-бу». И ему все равно.

4. Уничтожать вещи

Вы бросаете кружку в стену или мышку куда-либо, а то и об стол прикладываете? А может достается монитору по полной? Если да, то обратитесь к специалисту, ибо вам нужна, как минимум, консультация.

Вот, например, Майк Матусов в своей книге и написал, что пошел лечиться. И не зря. Ведь во время игры один раз он выкинул лаптом в бассейн после бэд-бита.

Впрочем, тоже выход. Ибо он же не смог в этом случае играть дальше, находясь в тильте при этом.

3. Вызывать противника в хедз-ап после слитого банка

Итак, проиграли большой банк? Так это была всегда и будет далее. Или вы играли плохо? Ну так и это регулярно может случаться. Вызвали его на хедз-ап? А вы уверены в своем действии?

Может он регуляр хедз-апов? А это вообще иная дисциплина, вы то сами сильны а ней?

И помните, что нет ничего более жалкого, чем вызвать кого-то так на дуэль, а потом самому потихому слиться.

2. Спустить банкролл в тильте

Я никогда не сливал свой банкролл будучи в тильте. Не онлайн, ни оффлайн.

Почему люди так делают? Не уважают дисциплину. Я тоже иногда могу горячиться и играть плохо, но слить банкролл – ни за что!

Это так глупо, что я не могу даже понять этого. Честно, я старался, но нет.

Убить банкролл – это глупейшая вещь, что вы только можете в покере сделать.

1. Угрожать оппоненту

Вы расстроены, я понимаю это. Ваш противник ведет себя нагло и грубо. Вы, конечно, можете его тоже оскорбить, но вот попытки обещать ему физическую расправу – это ужасно жалко выглядит.

К слову, мне несколько раз вызывали на кулачную дуэль как за покерным столом, так и после на парковке. И всегда соперники почему то сливались после моего согласия.

Иначе говоря, этот вид блефа не даст вам ничего, кроме пониженного «моджо» за реальным столом. А в онлайне это вызовет еще большую жалость, особенно когда вы угрожаете человеку из Австралии, живя при этом в Норвегии.

Так в чем смысл? Самоутверждаться в своих глазах, будучи клоуном на виду других?

Кен Ленаард – самый противоречивый шведский покерный блоггер и игрок ($1,5 миллиона призовых в офлайне), автор постоянной рубрики на PokerListings.com.

Примечание: Мнение автора блога может не совпадать с позицией редакции RussianPokerNews.com.