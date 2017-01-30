RussiaPokerNews.com - это русскоязычный вариант самого известного в мире портала об онлайн покере - PokerListings.com. Каждый день мы работаем для вас, чтобы этот интернет-ресурс был бы не только азбукой игры в покер, но и вашим полноценным партнером в мире самой распространненой карточной игры, которая уже давно относится к профессиональному спорту. Причем достичь вершин в игре может каждый - здесь нет никаких ограничений, нужны лишь банальные терпение и труд, а остальное прийдет с опытом.
Стример Паркер «TonkaaaaР» Тэлбот стал покерным послом 888poker
Один из самых популярных покерных стримеров последнего времени теперь будет официально вести трансляции с онлайн турниров 888poker.
Причина проста и логична - Паркер «TonkaaaaР» Тэлбот стал послом покера от 888poker.
Впрочем, для него это кажется эволюционным шагом, ведь большую часть своих турниров в онлайне он и так играл на 888poker, достигнув при этом весьма хороших результатов.
Также в команду покерных послов «восьмерок» входят такие известные игроки, как Крис Мурман, Доминик Нитше, Кара Скотт, а значит, Тэлбот попал в хорошую компанию во всех смыслах этого слова.
Пришло время и Live-турниров
Специализация Паркер Тэлбота – это онлайн турниры, но теперь ему придется играть и в Live-турнирах различных покерных серий от 888.
Пока же в его расписании был план сыграть как можно больше турниров в этом покер руме, в частности и большинство ивентов серии Super XL, которая с триумфом закончилась минувшей ночью.
«888 – это на 100% отличный покер рум», - сразу заявил Тэлбот после подписания контракта.
«Я очень надеюсь, что 888poker выйдет на лидирующие позиции в ближайшем будущем. Сайт растет не первый год, и я не вижу никаких признаков обратного движения. Не могу дождаться начала совместной работы с 888, чтобы еще лучше рассказывать об этой прекрасной игре».
Отметим, что Тэлбот далеко не первый стример с Twitch.tv, который подписал контракт с покер румом.
Ранее на такой шаг согласились Джейсон Сомервилль и Джейми Стэйплс, которые теперь делают стримы для PokerStars.
Словом, момент для покерных стримеров весьма удачный и явно в ближайшее время мы услышим немало подобных новостей.
Следить за успехами Тэлбота можно на его канале в Twitch - https://www.twitch.tv/tonkaaaap. Также он регулярно радует своих фанатов и обновлениями на персональном сайте www.teamneverlucky.com.
Ниже можно посмотреть видео, которое наш герой записал после подписания контракта с 888poker.
А чтобы сыграть самому в этом покер руме вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.
Тебе также может понравиться
Лучшие покерные сайты - Наш выбор
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
Новые видео »
Лента твитов POKERLISTINGS.RU
Свежее из блогов »
-
Казино в Сочи на фото и видеоСамое долгожданное событие в мире отечественного игорного бизнеса за последние, как минимум, пять лет –...9 Январь 2017
-
Видео недели: Сыграем или «о чем он только думал»?Что случается, когда игроки в покер начинают думать слишком много?27 Декабрь 2016
- Смотреть все блоги »
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев