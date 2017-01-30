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Стример Паркер «TonkaaaaР» Тэлбот стал покерным послом 888poker

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Стример Паркер «TonkaaaaР» Тэлбот на работе.
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Один из самых популярных покерных стримеров последнего времени теперь будет официально вести трансляции с онлайн турниров 888poker.

Причина проста и логична - Паркер «TonkaaaaР» Тэлбот стал послом покера от 888poker.

Впрочем, для него это кажется эволюционным шагом, ведь большую часть своих турниров в онлайне он и так играл на 888poker, достигнув при этом весьма хороших результатов.

Также в команду покерных послов «восьмерок» входят такие известные игроки, как Крис Мурман, Доминик Нитше, Кара Скотт, а значит, Тэлбот попал в хорошую компанию во всех смыслах этого слова.

Пришло время и Live-турниров

Специализация Паркер Тэлбота – это онлайн турниры, но теперь ему придется играть и в Live-турнирах различных покерных серий от 888.

Пока же в его расписании был план сыграть как можно больше турниров в этом покер руме, в частности и большинство ивентов серии Super XL, которая с триумфом закончилась минувшей ночью.

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Паркер «TonkaaaaP» Тэлбот

«888 – это на 100% отличный покер рум», - сразу заявил Тэлбот после подписания контракта.

«Я очень надеюсь, что 888poker выйдет на лидирующие позиции в ближайшем будущем. Сайт растет не первый год, и я не вижу никаких признаков обратного движения. Не могу дождаться начала совместной работы с 888, чтобы еще лучше рассказывать об этой прекрасной игре».

Отметим, что Тэлбот далеко не первый стример с Twitch.tv, который подписал контракт с покер румом.

Ранее на такой шаг согласились Джейсон Сомервилль и Джейми Стэйплс, которые теперь делают стримы для PokerStars.

Словом, момент для покерных стримеров весьма удачный и явно в ближайшее время мы услышим немало подобных новостей.

Следить за успехами Тэлбота можно на его канале в Twitch - https://www.twitch.tv/tonkaaaap. Также он регулярно радует своих фанатов и обновлениями на персональном сайте www.teamneverlucky.com.

Ниже можно посмотреть видео, которое наш герой записал после подписания контракта с 888poker.

А чтобы сыграть самому в этом покер руме вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.

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