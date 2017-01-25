На данный момент все турниры «пробили» свои гарантии, а некоторые увеличили призовые фонды более чем в два раза по отношению к стартовым позициям.

У нас уже есть и первый двукратный чемпион серии, и игроки, попавшие за финальные столы по два и более раз, наконец, увидели мы в деле и чемпиона WSOP, и самого успешного турнирного игрока в истории онлайн покера.

Мурман – это Мурман

Британец не просто хороший игрок в онлайн турнирах, он просто лучший в них. Судите сами, на его счету 20 «Тройных корон» и более 13 миллионов долларов призовых.

И вот он уже побывал за финальным столом Super XL Series, причем сделал это еще в турнире открытия с бай-ином в 109 долларов.

Всего в нем участвовали 1,033 игрока, сделавшие призовой фонд в $160 тысяч, что почти в два раза выше «гарантии».

Играй как Матеос.

«Я сам удивлен, ибо в последнее время мало играл в онлайн. А тут «финалка» сразу же в первом турнире. Хороший старт серии», - отметил Мурман.

Матеос выиграл Mega Deep

Бывший чемпион WSOPE и победитель Гранд-финала серии ЕРТ испанец Адриан Матеос также успел засветиться на финалке текущей серии.

Причем он сделал это в свое стиле, выиграв Event #13, $215 NLHE, что принесло Матеосу, выступающему на 888poker под ником ADRI_ATM, приличную сумму в $34,524.

Всего в турнире, который длился более 14 часов, сыграли 959 участников.

«Круто! Я не играл в онлайне несколько месяцев и сразу победа. В общем, я очень доволен», - подвел итог сессии испанец.

Сделай это дважды

На серии вообще происходит немало удивительных вещей.

Так, например, чешский игрок trojanmouse, успел попасть за финальные столы уже дважды, причем как турнире Открытия, так и в Super Turbo Event #3, заняв там 3-е и 5-е места соответственно.

Надо ли говорить, что этот день принес чеху более 20 тысяч долларов призовых и второе место в лидерборде серии на текущий момент.

Впрочем, его сумел превзойти перуанец Ренато Лезама (curioso24), который решил сыграть в двух параллельных турнирах по 55 долларов, и в обоих добрался до финального стола (4-е и 8-е места).

Он был близок к обещанной награде 888poker в 100 тысяч долларов (тому, кто выиграет эти оба турнира сразу), но теперь «утешиться» билетами в Главное событие и хайроллер серии Super XL Series.

В общем, оставайтесь с нами, серия продолжается.

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