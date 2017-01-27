Серия бьет все рекорды популярности, а значит, 888poker отправит на WSOP еще больше игроков!

Итак, последний день серии Super XL Series на 888poker пройдет в ближайшее воскресенье 29 января, но в расписании помимо «мейна» есть ряд еще не менее интересных ивентов.

Впереди самое лучшее, а также специальный сателлит к Главному событию.

Немного о бай-инах. В Главное событие он стоит $1,050, затем следуют $160 Mini и $5 Micro, a также $109 Turbo и $75 Super Turbo турниры.

Рост интереса огромен

Большинство турниров Super XL Series, как мы уже говорили ранее, оказались весьма популярными, побив гарантии в два и более раз.

Впрочем, самым массивным с точки зрения призов стал $2,100 High Roller, который сформировал призовой фонд в размере более 400 тысяч долларов.

Победителем в нем мог стать представитель Уругвая Фабрицио “DrMikee” Гонзалес, который пробился за финальный стол серии уже в третий раз, но до титула снова не дошел.

Его обидчиком стал канадский игрок под ником “chut_up”, получивший чуть больше 87 тысяч долларов призовых.

Впрочем, суммарно Гонзалес, который также является и самым успешным онлайн игроком в истории Уругвая, заработал уже более 100 тысяч долларов на серии, добравшись до второго места в лидерборде.

Кстати лидирует в нем еще один представитель Канады – «Mindcrushers», выигравший уже два турнира на Super XL Series.

Выплаты турнира хайроллеров:

Место Имя Страна Призовые 1 chut_up Канада $87,290 2 DrMiKee Уругвай $62,930 3 bsdas Бразилия $47,705 4 glezna23 Румыния $35,525 5 WorldIsOurs - $24,360 6 Poelsetyv Дания $20,300 7 jba888 Коста-Рика $16,240 8 tutten7 Швеция $12,180 9 LAP1215 Великобритания $8,120

Три путевки на WSOP вместо одной

По условиям серии ведется лидерборд на 888poker, и каждый из 50 топ-игроков будет вознагражден.

Игроки, занявшие в нем с 19-го по 50-е места, получат 55-долларовый билет в турниры, а те, кто займут места выше, возможно, получат призы способные изменить их жизнь.

Причина проста – первые 18 игроков примут участие в специальном турнире “Champion of Champions”, который пройдет в следующий вторник.

На кону уже не одна, а три (!) путевки игроков WSOP, который пройдет летом в Лас-Вегасе.

Победитель получит пакет участника Главного события стоимостью $12,500; занявшие второе и третье места игроки смогут сыграть в 888 Crazy с бай-ином в 1,050 долларов, который также пройдет во время серии WSOP/

Посмотреть на лидерборд можно здесь.

Расписание финального дня Super XL Series на 888poker:

Турнир: Название Бай-ин 54 Sunday Breeze $55 55 Mega Deep $215 56 Sunday Monsoon $55 57 Main Event $1050 58 Mini Main Event $160 59 Micro Main Event $5 60 Sunday Challenge $90 61 Turbo Mega Deep $215 62 Turbo Main Event $109 63 Super Turbo Main Event $75

Чтобы принять участие в Super XL Series вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.