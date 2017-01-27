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Грядет финал Super XL: 888poker добавляет WSOP-пакетов

20161209 pl f gonzalez wsopc
Фабрицио Гонзалес и его трофеи.
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Успешная онлайн покер серия Super XL Series приближается к кульминации – Главному событию с гарантированным призовым фондом в 1,5 миллиона долларов.

Серия бьет все рекорды популярности, а значит, 888poker отправит на WSOP еще больше игроков!

Итак, последний день серии Super XL Series на 888poker пройдет в ближайшее воскресенье 29 января, но в расписании помимо «мейна» есть ряд еще не менее интересных ивентов.

Впереди самое лучшее, а также специальный сателлит к Главному событию.

Немного о бай-инах. В Главное событие он стоит $1,050, затем следуют $160 Mini и $5 Micro, a также $109 Turbo и $75 Super Turbo турниры.

Рост интереса огромен

Большинство турниров Super XL Series, как мы уже говорили ранее, оказались весьма популярными, побив гарантии в два и более раз.

Впрочем, самым массивным с точки зрения призов стал $2,100 High Roller, который сформировал призовой фонд в размере более 400 тысяч долларов.

Победителем в нем мог стать представитель Уругвая Фабрицио “DrMikee” Гонзалес, который пробился за финальный стол серии уже в третий раз, но до титула снова не дошел.

Его обидчиком стал канадский игрок под ником “chut_up”, получивший чуть больше 87 тысяч долларов призовых.

Впрочем, суммарно Гонзалес, который также является и самым успешным онлайн игроком в истории Уругвая, заработал уже более 100 тысяч долларов на серии, добравшись до второго места в лидерборде.

Кстати лидирует в нем еще один представитель Канады – «Mindcrushers», выигравший уже два турнира на Super XL Series.

Выплаты турнира хайроллеров:

Место

Имя

Страна

Призовые

1

chut_up

Канада

$87,290

2

DrMiKee

Уругвай

$62,930

3

bsdas

Бразилия

$47,705

4

glezna23

Румыния

$35,525

5

WorldIsOurs

-

$24,360

6

Poelsetyv

Дания

$20,300

7

jba888

Коста-Рика

$16,240

8

tutten7

Швеция

$12,180

9

LAP1215

Великобритания

$8,120

Три путевки на WSOP вместо одной

По условиям серии ведется лидерборд на 888poker, и каждый из 50 топ-игроков будет вознагражден.

Игроки, занявшие в нем с 19-го по 50-е места, получат 55-долларовый билет в турниры, а те, кто займут места выше, возможно, получат призы способные изменить их жизнь.

Причина проста – первые 18 игроков примут участие в специальном турнире “Champion of Champions”, который пройдет в следующий вторник.

На кону уже не одна, а три (!) путевки игроков WSOP, который пройдет летом в Лас-Вегасе.

Победитель получит пакет участника Главного события стоимостью $12,500; занявшие второе и третье места игроки смогут сыграть в 888 Crazy с бай-ином в 1,050 долларов, который также пройдет во время серии WSOP/

Посмотреть на лидерборд можно здесь.

Расписание финального дня Super XL Series на 888poker:

Турнир:

Название

Бай-ин

54

Sunday Breeze

$55

55

Mega Deep

$215

56

Sunday Monsoon

$55

57

Main Event

$1050

58

Mini Main Event

$160

59

Micro Main Event

$5

60

Sunday Challenge

$90

61

Turbo Mega Deep

$215

62

Turbo Main Event

$109

63

Super Turbo Main Event

$75

Чтобы принять участие в Super XL Series вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.

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