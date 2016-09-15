Наверное, нет, ибо в 888poker решили, что сейчас самое время для их мегапопулярной онлайн покер серии Super XL.

Старт назначен на эту субботу, и за чуть больше недели в покер руме пройдет 40 специальных турниров с общим гарантированным призовым фондом в 4 миллиона долларов.

Амбиционзный конкурент «старзов» намерен предложить в этой серии турниры в ноу-лимит холдем с самыми разными уровнями бай-инов – от 5 долларов и до 1,050 долларов за участие в Главном событии.

Отметим, что в «мейне» Super XL Series предусмотрен гарантированный призовой фонд в размере 1,5 миллиона долларов и пройдет он вечером 25-го сентября.

Сделай твит – построй банкролл

Итак, желаешь сыграть на Super XL Series, но нет подходящего банкролла?

Сделай банкролл с твита!

888poker дает отличный шанс игрокам получить место в одном из турниров, сделав «твит».

Точнее говоря, просто твит даст вам место в специальном фриолле, откуда уже «рукой подать» до настоящего ивента.

Все, что вам надо сделать, это стать участником (фолловером) группы 888poker в Twitter и написать пост, используя свой никнейм для игры в покер руме.

Выглядит это примерно так: Мой ник на @888poker – «XХХ» - и я желаю сыграть во фриролле $888 TwitterFreeroll 26/9/2016 #888series #888poker #poker.

Добавим, что стандартные сателлиты к предстоящей серии уже давно идут на 888poker, и их можно найти в лобби покер рума.

Если вы хотите попробовать свои силы, но еще не имеете аккаунта на 888poker, то пройдите на страничку обзора покер рума 888poker, чтобы сделать регистрацию и получить право на наш эксклюзивный бонус до $888 на первый депозит.