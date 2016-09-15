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Серия Super XL от 888poker стартует уже в субботу!
Может ли быть «слишком много» МТТ-турниров в онлайн покере?
Наверное, нет, ибо в 888poker решили, что сейчас самое время для их мегапопулярной онлайн покер серии Super XL.
Старт назначен на эту субботу, и за чуть больше недели в покер руме пройдет 40 специальных турниров с общим гарантированным призовым фондом в 4 миллиона долларов.
Амбиционзный конкурент «старзов» намерен предложить в этой серии турниры в ноу-лимит холдем с самыми разными уровнями бай-инов – от 5 долларов и до 1,050 долларов за участие в Главном событии.
Отметим, что в «мейне» Super XL Series предусмотрен гарантированный призовой фонд в размере 1,5 миллиона долларов и пройдет он вечером 25-го сентября.
Сделай твит – построй банкролл
Итак, желаешь сыграть на Super XL Series, но нет подходящего банкролла?
888poker дает отличный шанс игрокам получить место в одном из турниров, сделав «твит».
Точнее говоря, просто твит даст вам место в специальном фриолле, откуда уже «рукой подать» до настоящего ивента.
Все, что вам надо сделать, это стать участником (фолловером) группы 888poker в Twitter и написать пост, используя свой никнейм для игры в покер руме.
Выглядит это примерно так: Мой ник на @888poker – «XХХ» - и я желаю сыграть во фриролле $888 TwitterFreeroll 26/9/2016 #888series #888poker #poker.
Добавим, что стандартные сателлиты к предстоящей серии уже давно идут на 888poker, и их можно найти в лобби покер рума.
Если вы хотите попробовать свои силы, но еще не имеете аккаунта на 888poker, то пройдите на страничку обзора покер рума 888poker, чтобы сделать регистрацию и получить право на наш эксклюзивный бонус до $888 на первый депозит.
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