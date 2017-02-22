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Хельмут, Негреану и Тони Джи среди приглашенных звезд Super High Roller Bowl - 2017

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Фил Хельмут с нами!
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Все места за столами летнего супертурнира обрели своих хозяев, за исключением одного – таинственной знаменитости, имя которой мы узнаем только через месяц.

Покерные иконы современности – Фил Хельмут и Дэниел Негреану – оказались среди 20 дополнительных участников Super High Roller Bowl, бай-ин в который составляет $300,000.

А вот Фила Айви – нет в нем.

Впрочем, в списке счастливчиков (ибо количество желающих было куда больше, чем мест за столами) присутствуют имена еще ряда звездных топ-про - Дэна Колмэна, Джейсона Мерсье, Дэна Смита, Джейсона Куна и Джастина Бономо, например.

Таким образом, 55 и 56 мест за столами турнира уже распределены, а приз за первое место составит весьма солидные 6 миллионов долларов.

Наших нет

Обидно, но в расширенном списке участников турнира нет ни одного представителя постсоветской школы покера.

Формально таким можно считать литовца Тони Джи, получившего личное приглашение на Super High Roller Bowl.

Tony G
Отдуваться за наших будет Тони Джи.

И, хотя Тони сейчас даже представляет Литву в Европарламенте и прекрасно говорит по-русски, считать его «нашим» игроком достаточно сложно, ибо его покерная карьера развивалась по пути Австралия – Лас-Вегас – Европа.

Напомним, что ранее в этом турнире удачно выступал наш онлайн-хайроллер Тимофей «Trueteller» Кузнецов, но в этом году его среди участников нет.

Единственной представительницей женского пола за столами в казино Aria будет известная финансистка Лорин Робертс, дошедшая до 7-го места в WPT Five Diamond.

Также представлять мир бизнеса будут «почти про» Талал Шакерчи, любитель пари и «друг Билзеряна» Билл Перкинс, владелец King’s Casino в Розвадове Леон Цукерник и ряд других персон, имена которых нам ничего особого не скажут.

Факты о Super High Roller Bowl – 2017:

Время проведения: 28-31 мая

Арена: казино ARIA

Мест за столами: 56 (55 уже заняты)

Призовой фонд: $16,8 миллиона

За первое место: $6,000,000

Победитель SHRB-2016: Райнер Кемпе (Германия) – $5,000,000

Победитель SHRB-2015: Брайан Раст (США) – $8,000,000*

(*) бай-ин в 2015 году составлял $500,000.

Champion Rainer Kempe 2016 Super High Roller Bowl Final Table Giron 8JG5409
Чемпион прошлого года - Райнер Кемпе и его миллионы.

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