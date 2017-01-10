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Эдгар Штюхли: Мы инвестируем в глобальный рост интереса к покеру
После 13 лет успешной работы серии ЕРТ ее руководство решил похоронить бренд во славу новых «Чемпионатов» и «Фестивалей» от PokerStars.
Это вызвало немало вопросов, ответить на которые могут немногие, но директор Live-турниров от PokerStars Эдгар Штюхли – один их таких людей.
Будучи много лет президентом ЕРТ он играл и играет большую роль в стратегическом планировании компании.
Сейчас только ленивый не критикует последние перемены, достаточно вспомнить интервью Пьера Невилля.
Также не в пользу нововведений говорят и цифры посещаемости «Чемпионата» на Багамских островов, но…
RussiaPokerNews: За последний десяток лет серия ЕРТ выросла во вторую в мире (после WSOP), но вы решили ее закрыть. Почему?
Эдгар Штюхли: У нас есть цель – вывести наш отлично сделанный продукт высокого качества на глобальный уровень.
Согласитесь, что турниры в Макао или Панаме будет глупо называть Европейскими, даже этап РСА всегда был немного вне расписания. Так что наш путь логичен.
RPN: Но разве турниры, как LAPT, не показывали ваш продукт на других рынках?
ЭШ: Да, серий было несколько в других регионах, но Европейская всегда были нашей витриной и местом для инноваций.
Зато теперь у нас вместо нескольких серий и разных сайтов есть один – глобальный, в котором можно найти всю необходимую информацию.
Мы все объединили под зонтиком PokerStars Live, чтобы упростить жизнь игроков и организаторов.
RPN: На примере ЕРТ мы видели, как правильно ограничивать экспансию, ведь если бы этапы ЕРТ проводились каждый месяц, то интерес к ним бы упал. Тенденция продолжится?
ЭШ: Я пришел в компанию в 2011 году и мы сразу взяли курс на уменьшение количества этапов. Меньше этапов – выше качество/уровень оставшихся.
На наших этапах было множество турниров с различными бай-инами почти на любой вкус
RPN: Да, но не противоречит ли это новой концепции, ведь маленькие серии, как Eureka, теперь опять отделены от большого тура?
ЭШ: Это не совсем так. Наши «Чемпионаты» будут проходить там же, где и этапы ЕРТ и Eureka. Просто под другим именем.
Например, «мейн» Estrella в Барселоне будет называться теперь PokerStars National Championship, но по сути это тот же турнир.
RPN: Что с «Фестивалями», будут ли новые в расписании?
ЭШ: «Фестивали» - это независимые турниры, так называемые «национальные ивенты», которые и раньше не относились к ЕРТ. Так этап UKIPTЛондон существовал еще до того, как появился этап ЕРТ в Лондоне.
Тоже самое и с Марбельей, Лиллем, или «Эурекой» в Розвадове. И эти места будут определяться каждый год по ситуации. Сейчас уже могу сказать, что в 2017 один фестиваль будет также и в Испании.
RPN: Панама и Макао – совершенно новые этапы. Может стоило для них оставить бренд ЕРТ, как это было сделано с РСА?
ЭШ: Не думаю. Да, пока вне Европы лишь два «чемпионата», но календарь сверстан лишь до конца лета. Наверняка в нем появятся еще турниры до конца 2017 года.
Надо просто стараться смотреть шире, когда речь идет о глобальном бренде, и он должен быть больше, чем просто Европейский тур. Это как Чемпионат мира по футболу больше, чем Чемпионат Европы.
Мы инвестируем в глобальный интерес к покеру, а бренд «Европейский» сдерживал нас.
RPN: Почему Панама, ведь рядом Бразилия, которая является самым быстро растущим покерным рынком в мире?
ЭШ: Мы очень щепетильны в выборе места и партнеров для наших турниров, особенно, когда речь идет о «Чемпионате».
Нас волнует не только безопасность серии, но и возможности для кэш-игр, высокий уровень обслуживания, доступность с любой точки планеты, удобство в работе с денежными переводами и так далее.
И Панама отлично вписывается под эти условия. В конце концов, там уже был этап LAPT, так что у нас есть соответствующий опыт.
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