Увеличенная «гарантия» до $500,000 при минимальном бай-ине в $320 привели к весьма массовому турниру на 888poker тем вечером, ибо в нем сыграли 1,188 человек, сделавшие еще и 531 ребай.

Таким образом, гарантированный призовой фонд был не только достигнут, но и на выплаты трем лучшим игрокам осталось более $200,000, что весьма солидный результат.

И как только «сделка на двоих» была заключена, сразу определились участники хедз-апа, получившие на свой счет более 74 тысяч долларов.

На сражение за титул было оставлено еще 5 тысяч, которые и достались немецкому игроку Slaaasch, итоговый финансовый результат которого составил $79,382.

Еще один большой куш для ZDamian

Оппонент игрока из Германии по финалу – польский регуляр ZDamian – также знает толк в больших призовых на турнирах 888poker.

Спец по "китам".

Он уже и ранее побеждал на турнирах Whale и Baby Whale, так что очередной хедз-ап явно не выходил из зоны его комфорта.

Тем более, что по началу он был даже чиплидером, получив чуть больше по итогам «распила призовых», но затем сразу фортуна от него отвернулась.

Буквально за пару раздач ZDamian потерял весь свой стек, выставившись с двумя парами против сета семерокSlaaasch, а затем в последней раздаче с 6 ББ он пошел в олл-ин с К9, встретив на пути А6 противника.

Третье место в турнире занял румынский игрок Alexxv14, получивший также приличную сумму в $48,991.

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