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Сэкономь 200 евро на финальной распродаже пакетов игроков «Битвы за Мальту – 2016»!
До старта осталась лишь неделя, и это лучшее время для самой большой скидки на участие в нашем турнире.
Кстати, у нас тут за окном температура воздуха +27 градусов, да и в море водичка +23, и вряд ли за оставшуюся неделю погода сильно изменится.
Так что это оптимальный момент для финальной распродажи пакетов участников предстоящей и уже 5-й по счету «Битвы за Мальту».
Прямо сейчас можно купить, как одиночные, так пакеты «Вместе с друзьями», со скидкой в 200 евро!
И пока количество участников проходящего на Мальте этапа ЕРТ стремительно падает, у нас снова ожидается «рекорд посещаемости».
Все уже готово
Итак, как мы уже сказали, погода отличная – так что оставляйте пальто дома, а с собой к нам на турнир берите плавки. Так вы еще и оставите место в чемодане для одного из наших красивых трофеев.
Так что «Битва за Мальту» - это не просто еще один покерный фестиваль, а настоящий мини-отпуск в краю бархатного лета Европы.
И, чтобы вам было еще интересней, мы делаем скидку сейчас на наши пакеты в размере 200 евро, это дискаунт в размере 14%!
Однако свободных пакетов осталось совсем немного, так что поспешите. Они быстро уйдут, ибо включают в себя:
- 5 ночей в 4*-звездочном отеле Corinthia Marina (2-7 ноября), завтрак включен
- Билеты на 4 BOM VIP вечеринки для игроков: Cocktail Party, All-in Friday и VIP Player Party, Караоке с Марией Хо
- Бай-ин в Главное событие (стоимость - €550)
- Ежедневный обед-буфет в казино Portomaso
Обычная цена на этот пакет, к слову, составляет €1,459 .
Однако сейчас его можно купить лишь за €1,259, в то время, как пакет «вместе с другом» (только для двух игроков) доступен по цене €1,959, вместо прежних €2,159.
Посмотрите на странице бронировок, что вам больше подойдет.
Цифры растут
Пятая по счету «Битва за Мальту» пройдет лишь спустя неделю после этапа ЕРТ, который уже в третий раз посетил остров.
Однако, не все так однозначно. Смотрите на статистику по количеству игроков в «мейне»:
|
Год
|
"Битва за Мальту"
|
ЕРТ Мальта
|
2012
|
345
|
-
|
2013
|
888
|
-
|
2014
|
1447
|
895
|
2015
|
1804
|
651
|
2016
|
?
|
468
Факт в том, что нынешний ЕРТ – а точнее говоря Главное событие – стал самым наименьшим по количеству игроков со времен этапа в Копенгагене в 2012 году.
Очевидно, что мальтийский этап вряд ли потянет превращение в PokerStars Championship. Скорее всего, мы увидим его лишь в ранге «второсортного» PokerStars Festival.
С другой стороны, «Битва за Мальту» становится больше и больше с каждым годом и интерес к нашему турниру по-прежнему идет по нарастающей.
Все таки мы независимый покерный турнир со множеством сайд-ивентов и вечеринок вне покера.
Вот вам последнее видео от Марии Хо:
Так что не удивляйтесь, если мы поставим новый рекорд по количеству игроков в «мейне», превысив уровень в 2,000 человек. А значит и призовой фонд при бай-ине лишь в 550 евро должен будет дойти до миллиона евро!
Очевидно, что победитель «Битвы за Мальту – 2016» отправится домой с шестизначной суммой призовых.
Так что, до встречи на Мальте!
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