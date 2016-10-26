Кстати, у нас тут за окном температура воздуха +27 градусов, да и в море водичка +23, и вряд ли за оставшуюся неделю погода сильно изменится.

Так что это оптимальный момент для финальной распродажи пакетов участников предстоящей и уже 5-й по счету «Битвы за Мальту».

Прямо сейчас можно купить, как одиночные, так пакеты «Вместе с друзьями», со скидкой в 200 евро!

И пока количество участников проходящего на Мальте этапа ЕРТ стремительно падает, у нас снова ожидается «рекорд посещаемости».

Все уже готово

Итак, как мы уже сказали, погода отличная – так что оставляйте пальто дома, а с собой к нам на турнир берите плавки. Так вы еще и оставите место в чемодане для одного из наших красивых трофеев.

Все любят Мальту!

Так что «Битва за Мальту» - это не просто еще один покерный фестиваль, а настоящий мини-отпуск в краю бархатного лета Европы.

И, чтобы вам было еще интересней, мы делаем скидку сейчас на наши пакеты в размере 200 евро, это дискаунт в размере 14%!

Однако свободных пакетов осталось совсем немного, так что поспешите. Они быстро уйдут, ибо включают в себя:

5 ночей в 4*-звездочном отеле Corinthia Marina (2-7 ноября), завтрак включен

Билеты на 4 BOM VIP вечеринки для игроков: Cocktail Party, All-in Friday и VIP Player Party, Караоке с Марией Хо

Бай-ин в Главное событие (стоимость - €550)

Ежедневный обед-буфет в казино Portomaso

Обычная цена на этот пакет, к слову, составляет €1,459 .

Однако сейчас его можно купить лишь за €1,259, в то время, как пакет «вместе с другом» (только для двух игроков) доступен по цене €1,959, вместо прежних €2,159.

Посмотрите на странице бронировок, что вам больше подойдет.

Цифры растут

Пятая по счету «Битва за Мальту» пройдет лишь спустя неделю после этапа ЕРТ, который уже в третий раз посетил остров.

Однако, не все так однозначно. Смотрите на статистику по количеству игроков в «мейне»:

Год "Битва за Мальту"

ЕРТ Мальта

2012 345 - 2013 888 - 2014 1447 895 2015 1804 651 2016 ? 468

Факт в том, что нынешний ЕРТ – а точнее говоря Главное событие – стал самым наименьшим по количеству игроков со времен этапа в Копенгагене в 2012 году.

Очевидно, что мальтийский этап вряд ли потянет превращение в PokerStars Championship. Скорее всего, мы увидим его лишь в ранге «второсортного» PokerStars Festival.

С другой стороны, «Битва за Мальту» становится больше и больше с каждым годом и интерес к нашему турниру по-прежнему идет по нарастающей.

Все таки мы независимый покерный турнир со множеством сайд-ивентов и вечеринок вне покера.

Вот вам последнее видео от Марии Хо:

Так что не удивляйтесь, если мы поставим новый рекорд по количеству игроков в «мейне», превысив уровень в 2,000 человек. А значит и призовой фонд при бай-ине лишь в 550 евро должен будет дойти до миллиона евро!

Очевидно, что победитель «Битвы за Мальту – 2016» отправится домой с шестизначной суммой призовых.

Так что, до встречи на Мальте!