В решающей дуэли за титул сильнейшего игрока «Битвы за Мальту – 2016» швед Роберт Берглунд одержал победу над ирландцем Джоном Финнаганом, которому за второе место достались весьма приличные €110,000.

Но вернемся к началу финального дня «Битвы», когда игрок вышли на старт со следующими стеками:

Джон Финниган (Ирландия) – 10,840,000

Расмус Эрикссон (Швеция) – 8,795,000

Лоуренс Брандт (США) – 8,000,000

Флавиано Каммисули (Италия) – 6,215,000

Гонзало Про Фернандез (Испания) – 2,900,000

Роберт Берглунд (Швеция) – 2,895,000

Роберт Сверре Эйк (Норвегия) – 2,500,000

Джорджио Лигасакки (Италия) – 2,200,000

Йонас Хянерт (Швеция) – 1,000,000

«Коротыши» вылетели первыми

Как и на недавней «Ноябрьской девятке» WSOP первым финальный стол покинул самый короткий стек в лице шведа Хянерта, который остался более, чем доволен своим первым в жизни Live-турниром.

Следом за шведом место за столом освободили итальянец Джорджио Легасакки и норвежец Роберт Сверре Эйк.

Причем, если первый выглядел откровенно расстроенным (ибо в прошлом году он занял 150-е место, но сейчас рассчитывал на большее), то норвежец был более, чем рад.

Уже сейчас он собирается посетить следующую «Битву за Мальту» в 2017 году, о чем нам и рассказал в этом видео.

После этого у нас за столом стабилизировались стеки, и игра стала более вязкая, ибо на кону уже стояли действительно большие деньги для этих игроков.

Сделка? Нет, мало!

Определенно интересный момент на «финалке» произошел после вылета итальянца Флавио Каммисули на 6-м месте.

Оставшиеся пять игроков, неожиданно попробовали заключить сделку, чтобы поделить остаток призового фонда.

И четверо из них уже были согласны с предложением директората турнира, как свое слово сказал Джон Финнаган, имевший на тот момент второй стек.

По условиям сделки ему полагалось 96 тысяч евро, в то время как на борьбу за первое место оставались еще 43 тысячи евро.

А Финнаган против!

Ирландец заявил, что его устроит только 100 тысяч (на 4к больше), с чем уже не согласились остальные игроки.

В результате сделка была сорвана, но, забегая вперед, Финнаган оказался прав, заработав, в итоге, на 14 тысяч евро больше, чем получил бы при дележке «на пятерых».

Испанец взлетел и упал

И в этот момент фортуна явно повернулась лицом к испанскому игроку Гонзало Про Фернандезу, который за несколько выставлений прошел путь из аутсайдера в чиплидера стола.

В свою очередь, это привело к вылету на 5-м месте интересного американца Лоуренса Брандта, который играл очень хорошо, но – «это покер».

Cудите сами, на флопе T♥ J♥ 4♦он выставился с J♦ 4♣, но у испанца были T♠ T♦.

Терн 8♣ и ривер 6♥ не помогли единственному представителю Америка за финальным столом «Битвы».

Вслед за американцем, к слову, отправил и сам Фернандез, который как взлетел на вершину, так и стремительно рухнул вниз, благо за столами оставалось уже совсем немного фишек по отношения к размеру блайндов.

Последнюю раздачу испанец проиграл будущему чемпиону Берглунду, выставившись с Q♥ J♥ против 3♣ 3♥.

К слову, швед в итоге собрал еще и сет - T♦ 7♦ 6♣ 3♠ 8♠.

Два шведа против ирландца

Итак, оставшись втроем, игроки показали действительно искрометный покер, как это можно заметить из текстовой трансляции финального стола, ибо почти в каждой раздаче дело доходило до олл-инов.

Расмус Эрикссон и его третий приз.

Мы едва не стали свидетелями шведского хедз-апа, но в самый интересный момент Берглунд выбил из борьбы Расмуса Эрикссона на третьем месте, ибо его 9♣ 7♠ оказались сильней J♦ 4♦на доске с 9♠ 5♠ Q♥ 3♣ Q♠.

Хедз-ап был недолгим

Всего лишь пять раздач понадобилось двум игрокам, чтобы определить чемпиона.

Конечно, во многом это произошло из-за трехкратного преимущества Берглунда по фишкам, а во-вторых, у ирландца было лишь 20 больших блайндов, и места для маневра не намечалось.

Скинув пару рук, он сказал «колл» на «олл-ин» шведа, имея вполне хорошую руку

Однако за Берглунда вступилась фортуна, ибо его рука оказалась сильней.

Флоп и терн были за ирландца, но ривер… это ривер и новым чемпионом «Битвы за Мальту» становится шведский игрок Роберт Берглунд.

С чем мы его и поздравляем!

Выплаты финального стола:

1. Роберт Берглунд (Швеция) – €160,000

2. Джон Финнаган (Ирландия) – €110,000

3. Расмус Эрикссон (Швеция) – €67,000

4. Гонзало Про Фернандез (Испания) – €56,000

5. Лоуренс Брандт (США) – €46,500

6. Флавиано Каммисули (Италия) – €37,500

7. Роберт Сверре Эйк (Норвегия) – €29,000

8. Джорджио Легасакки (Италия) – €21,400

9. Йонас Хянерт (Швеция) – €14,540

Видео-обзор Финального стола: