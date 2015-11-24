Шелдон Адельсон является одним из богатейших людей нашей планеты, который одно время хотел уничтожить онлайн покер.

Шелдон Адельсон является ярым противником онлайн покера, одно время он грозился покончить с ним раз и навсегда, я решил выяснить почему? Ведь такая позиция у него появилась не с пустого места.

Что самое интересное я думал, что об этом человеке я смогу рассказать в двух словах, но о нем можно написать «Войну и мир», только в этот раз будет не три тома, а гораздо больше. Этот человек родился в далеком 1933 году недалеко от Бостона.

Хоть его родители не коренные американцы, он себя считает истинным американцем, но и не отказывается от того, кто его родители, мама его с Украины, а отец выходец из Литвы.

Мастер на все руки

Наверное, такими людьми как Шелдон именно рождаются, в их крови присутствует какая-то определенная жилка, которая не доступна другим. Зарабатывать деньги он начал уже с 10 лет продавая газеты, организовав определенную сеть по самым людным местам. А дальше постепенно перемещался в сторону гостиничного бизнеса, выполнял поручения консьержей по доставке для гостей отеля различных товаров.

Чем занимался Шелдон и за что он брался попросту не описать, этот список мне кажется бесконечным. Везде, где можно было заработать, он зарабатывал.

Друзья и товарищи о нем отзываются как о самом умном и безбашенном человеке. Его вспышки ярости стали легендами, все кто работал с ним бок о бок, воспринимали это как должное.

Любую поставленную цель Шелдон добивался чуть ли не любыми способами, трудности его никогда не пугали. Шелдон не разграничивал свое общение ни на партнёров, ни на клиентов все были для него одинаковы и со всеми он разговаривал с напором.

И естественно появилась крылатая фраза, связанная с его криком, дословно она звучит как «Хочешь работать с Шелдоном – купи себе тефлоновый костюм». Надеюсь, объяснять не стоит, для чего нужен этот костюм.

За всю свою карьеру Шелдон создал более 50 компании в абсолютно разных сферах деятельности, точная цифра неизвестна. Благодаря, наверное, Шелдону, сегодня мы имеем выставочный бизнес. Он появился не случайно, его все время напрягало то, что ему постоянно приходилось ездить то к одному клиентку, то к другому, и он решил их просто собирать раз в год всех в одном месте и решать со всеми разом.

Благодаря тому, что он увидел определенный потенциал в компьютерах он открыл копанию Computer Dealers Exhibition, известная как Comdex. Его компьютерная выставка была в 1979 году очень популярна и собирала все существующие награды, благодаря ей он сумел заработать свои первые миллионы. С этого момента все и завертелось у него.

В следующий раз я постараюсь более полно рассказать о том, как он попал в игорный бизнес и что у него из этого получилось.

Продолжение следует...