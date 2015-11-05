Человека тянуло к азартным играм с незапамятных времен и это были не только карточные игры.

На днях посмотрел очередной американский блокбастер под названием «Шальная карта», главную роль играет Джейсон Стэтхэм. Если кто не смотрел, в фильме три небольших сюжета которые крутятся вокруг Джейсона. Я затрону лишь один, который способствовал написанию данного текста. У него есть мечта выиграть в блэк-джек определенную сумму денег равную $500 000 и уехать к океану.

Судьба складывается так, что в один прекрасный момент он выигрывает у казино данную сумму и, направляясь к кассе, передумывает и решает сыграть еще одну раздачу. Но в этой раздаче удача отворачивается от него и ставка в размере $525 000 уходит в банк казино. Ближе к концу фильма главный герой признается, что он заядлый игрок и никуда от этого не может деться.

К сожалению, таких людей огромная масса. Они играют, выигрывают и когда и удача и судьба и окружающие говорят, остановись, они продолжают играть в итоге остаются лишь, как бабка из сказки про золотую рыбку, у разбитого корыта.

У меня возник вопрос, а откуда или как возникает такая болезнь – лудомания? Если копнуться в историю, то термин «лудомания» появился совсем недавно в 80х прошлого века. Говоря простым языком лудомания – это психическое расстройство, при котором человеку уже не важны ни какие ценности, цель у такого человека играть и выиграть, и что самое интересное, когда он выиграет, он вновь продолжит играть.

Как и при наркозависимости такой человек будет искать любую возможность найти средства для своей игры, для утоления своего голода. Порыскав просторы интернета, обнаружил, что нет ни какой помощи для таких людей ни частных, ни государственных.

Нет ни одного медицинского учреждения, где смогут помочь такому человеку, хотя чем он отличается от тех же наркозависимых людей? С учетом того, что это лишь психическое расстройство высокого уровня, то в данном случае могут помочь психиатры, но какой либо информации я найти не смог. Вот как то всем плевать на таких людей. А ведь их я думаю не меньше, чем наркозависимых.

Но откуда корни растут? Мне кажется, что частички «лудомании» закладываются еще в детстве. Из-за некого дефицита внимания к детям, хотя сюда можно отнести практически все. Все зависит от родителей, какое воспитания и какие привычки они привили своим детям.

А как вы думаете, где берет свое начало такое психическое расстройство как «лудомания»?