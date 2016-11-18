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Майк Секстон выиграл свой первый титул чемпиона WPT
На протяжении 14 лет американская легенда игры в покер Майк Секстон был «голосом WPT», играя и комментируя турниры серии, и вот он, наконец-то, стал официально чемпионом.
За титул лучшего на канадском этапе WPT в Монреале он бился с в хедз-апе с Бенни Ченом, сумев превзойти его, получив C$425,980 призовых.
Невероятно, но Майк Секстон начал играть регулярно в «мейнах» WPT с 2007 года, когда ему предложили стать послом покер рума PartyPoker, а всего за карьеру в живых турнирах он выиграл более 5,8 миллиона долларов.
Кстати, пока Секстон сидел за финальным столом в Монреале его место в комментаторской кабине занял другой покер-про Тони Данст, проведший всю «финалку» вместе с Винсом ван Паттерном.
Разочарование для Займович
Эма Займович могли стать первой женщиной-чемпионкой в истории этапов WPT, но ее финальный день в Монреале не сложился.
Хотя поначалу все казалось неплохо, ибо на «финалку» Займович вышла со вторым стеком, но затем фортуна отвернулась от нее, и, в итоге, Эма финишировала лишь на 5-м месте.
Впрочем, даже за это пятое место уроженка Квебека получил призовых - C$102,010 – в четыре раза больше, чем за все предыдущие успехи в покере.
Также интересно, что первым из-за финального стола на шестом месте выбил известный покерный про Джейк Швартц.
Хедз-ап между Секстоном и Ченом длился почти три часа, причем последний в одни момент имел 17,7 миллиона фишек против 1,6 у Майка.
Однако дилер «пощадил» посла Party Poker, и далее фортуна была уже на стороне Секстона.
Выиграв этап серии WPT в Монреале, американец получил также и билет в итоговый чемпионат мира по версии WPT, а значит у Тони Данста снова может появиться возможность вернуться за комментаторский пульт.
Итоговые выплаты WPT Монреаль:
1 место: Майк Секстон – CAD $425,980* (US $317,896*)
2 место: Бенни Чен – CAD $286,110 (US $213,515)
3 место: Надир Лальи – CAD $183,320 (US $136,806)
4 место: Илан Боженах – CAD $132,750 (US $99,067)
5 место: Эма Займович – CAD $102,010 (US $76,127)
6 место: Джейк Швартц – CAD $81,740 (US $61,000)
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ayrus` 2016-11-28 10:58:39
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