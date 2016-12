За титул лучшего на канадском этапе WPT в Монреале он бился с в хедз-апе с Бенни Ченом, сумев превзойти его, получив C$425,980 призовых.

Невероятно, но Майк Секстон начал играть регулярно в «мейнах» WPT с 2007 года, когда ему предложили стать послом покер рума PartyPoker, а всего за карьеру в живых турнирах он выиграл более 5,8 миллиона долларов.

Кстати, пока Секстон сидел за финальным столом в Монреале его место в комментаторской кабине занял другой покер-про Тони Данст, проведший всю «финалку» вместе с Винсом ван Паттерном.

Разочарование для Займович

Эма Займович могли стать первой женщиной-чемпионкой в истории этапов WPT, но ее финальный день в Монреале не сложился.

Бенни Чен.

Хотя поначалу все казалось неплохо, ибо на «финалку» Займович вышла со вторым стеком, но затем фортуна отвернулась от нее, и, в итоге, Эма финишировала лишь на 5-м месте.

Впрочем, даже за это пятое место уроженка Квебека получил призовых - C$102,010 – в четыре раза больше, чем за все предыдущие успехи в покере.

Также интересно, что первым из-за финального стола на шестом месте выбил известный покерный про Джейк Швартц.

Хедз-ап между Секстоном и Ченом длился почти три часа, причем последний в одни момент имел 17,7 миллиона фишек против 1,6 у Майка.

Однако дилер «пощадил» посла Party Poker, и далее фортуна была уже на стороне Секстона.

Выиграв этап серии WPT в Монреале, американец получил также и билет в итоговый чемпионат мира по версии WPT, а значит у Тони Данста снова может появиться возможность вернуться за комментаторский пульт.

Итоговые выплаты WPT Монреаль:

1 место: Майк Секстон – CAD $425,980* (US $317,896*)

2 место: Бенни Чен – CAD $286,110 (US $213,515)

3 место: Надир Лальи – CAD $183,320 (US $136,806)

4 место: Илан Боженах – CAD $132,750 (US $99,067)

5 место: Эма Займович – CAD $102,010 (US $76,127)

6 место: Джейк Швартц – CAD $81,740 (US $61,000)